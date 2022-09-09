Швеция готовится к «политическому землетрясению»

Похоже, Швецию уже в ближайшее воскресенье ждет политическое потрясение, самое сильное за несколько последних десятилетий. О том, к чему следует готовиться, можно судить по Сёльвесборгу, городку на юге страны, в котором живет 17 тысяч человек. Четыре года назад на выборах в Сёльвесборге победила националистическая и правопопулистская партия «Шведские демократы». «Демократы» приняли немало удивительных законов, которые привлекли к этому маленькому городу внимание всего королевства. Например, запретили попрошайничество, сняли все флаги ЛГБТ-сообщества, выбросили из городских библиотек тысячи книг. Политологи говорят, что они превратили Сёльвесборг в «витрину» своей партии и в то, чем в случае их успеха на общенациональных выборах может стать пока, конечно, не все королевство, но уже вполне заметная часть, где они придут к власти.
33-летний мэр Сёльвесборга Луиза Эриксон, жена лидера партии «Шведские демократы» Джимми Акесона, родившегося в этом городе, считает Сёльвесборг лучшим в Швеции маленьким городом.
Так же, как к ультраправым партиям в других странах, к «шведским демократам» много лет относились как к политическим фрикам. Сейчас отношение изменилось. Большинство опросов обещают им второй результат на выборах, которые пройдут в предстоящее воскресенье, и лидерство на правом фланге шведской политики. Вообще же правые на предстоящих выборах рассчитывают на равновесие с левоцентристким блоком, возглавляемом тоже демократами, но только социальными.
Сейчас «шведские демократы» имеют основания рассчитывать попасть даже в правительство, о чем они не могли даже мечтать еще какие- два-три года назад.
«Это (приход в большую политику) будет одновременно и сейсмическим, и закономерным развитием событий последнего десятилетия»,- приводит Financial Times высказывание одного из бывших правоцентристских министров.
«Шведские демократы» особенно популярны на юге королевства. Их программа проста. Одно из главных мест в ней занимает тезис, что мигранты угрожают благополучию шведов и социальной системе страны. В парламенте несмотря на ультраправые взгляды они уже достаточно давно, с 2010 года, а первые муниципалитеты взяли под свой контроль в 2018 году. Сейчас же популисты примериваются к новой высоте - правительству.
Если же в правительство национал-популисты все же не попадут, то от их поддержки будет многое зависеть. Они же говорят, что поддержат только то правительство, которое пообещает депортировать любого иностранца, совершившего преступление; запретить попрошайничество во всем королевстве и т.д.
Большинство опросов отдает им 20% голосов избирателей. Это второй результат после социал-демократов, за которых готовы проголосовать 29% шведов, имеющих право голоса.
Социал-демократы находятся у власти последние восемь лет. Они сотрудничать с «коллегами» с правого политического фланга наотрез отказываются и называют их не иначе, как «неофашистами». Бывший премьер-министр Стефан Лёвен назвал их на прошлой неделе «серьезной угрозой демократии».
Луиза Эриксон, которая активно работает в партии уже 16 лет, считает, что «шведские демократы» за последнее время сильно изменились так же, как изменилось отношение к ним в обществе. Неизменными остались только их политические взгляды.