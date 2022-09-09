Швеция готовится к «политическому землетрясению»

Похоже, Швецию уже в ближайшее воскресенье ждет политическое потрясение, самое сильное за несколько последних десятилетий. О том, к чему следует готовиться, можно судить по Сёльвесборгу, городку на юге страны, в котором живет 17 тысяч человек. Четыре года назад на выборах в Сёльвесборге победила националистическая и правопопулистская партия «Шведские демократы». «Демократы» приняли немало удивительных законов, которые привлекли к этому маленькому городу внимание всего королевства. Например, запретили попрошайничество, сняли все флаги ЛГБТ-сообщества, выбросили из городских библиотек тысячи книг. Политологи говорят, что они превратили Сёльвесборг в «витрину» своей партии и в то, чем в случае их успеха на общенациональных выборах может стать пока, конечно, не все королевство, но уже вполне заметная часть, где они придут к власти.

33-летний мэр Сёльвесборга Луиза Эриксон, жена лидера партии «Шведские демократы» Джимми Акесона, родившегося в этом городе, считает Сёльвесборг лучшим в Швеции маленьким городом.