Крупнейший в США экспортер СПГ предупредил Европу о тяжелой зиме

Кори Гриндал, вице-президент крупнейшего в Америке экспортера сжиженного газа (СПГ), в метеорологии разбирается не больше любого среднего американца. В отличие от газа, о котором он знает все. Поэтому его прогноз агентству Reuters о том, что зима в этом году будет по-настоящему трудной относится, конечно, не к погоде, а к «голубому» топливу, которого всем желающим не хватит. В первую очередь он, конечно, имеет в виду Европу, где ситуация с газом резко ухудшилась после недавнего заявления «Газпрома» о закрытии газопровода «Северный поток 1» на неопределенное время.

Европейцы к заявлениям представителей Cheniere всегда внимательно прислушиваются, потому что во многом сейчас зависят от этой американской компании. В 2022 г. 70% добытого Cheniere газа ушли в Европу. Причем, по очень высоким ценам, которые европейские покупатели платят, не торгуясь.