Крупнейший в США экспортер СПГ предупредил Европу о тяжелой зиме

Кори Гриндал, вице-президент крупнейшего в Америке экспортера сжиженного газа (СПГ), в метеорологии разбирается не больше любого среднего американца. В отличие от газа, о котором он знает все. Поэтому его прогноз агентству Reuters о том, что зима в этом году будет по-настоящему трудной относится, конечно, не к погоде, а к «голубому» топливу, которого всем желающим не хватит. В первую очередь он, конечно, имеет в виду Европу, где ситуация с газом резко ухудшилась после недавнего заявления «Газпрома» о закрытии газопровода «Северный поток 1» на неопределенное время.
Европейцы к заявлениям представителей Cheniere всегда внимательно прислушиваются, потому что во многом сейчас зависят от этой американской компании. В 2022 г. 70% добытого Cheniere газа ушли в Европу. Причем, по очень высоким ценам, которые европейские покупатели платят, не торгуясь.
«При нынешних ценах на газ все говорит за то, что газ продолжит идти в Европу»,- заявил Кори Гриндал 8 сентября на конференции Gastech.
Европа продолжает лихорадочно покупать СПГ, а американские газовики наращивают экспорт в Старый Свет. В августе цены на сжиженный газ вновь поднялись до рекордных высот, что привело к увеличению разрыва между спотовыми ценами на СПГ и ценой СПГ в привязке к нефти. Многие страны, покупающие газ на спотовом рынке, не в состоянии покупать его по таким ценам.
Помнится, в недалеком прошлом Европа воевала с «Газпромом» из-за долгосрочных контрактов, которые в Брюсселе считали невыгодными. Однако эта неприязнь к долгосрочным контрактам не помешала европейским трейдерам покупать по ним газ у Cheniere. Эта американская компания так же, как все остальные газовые гиганты, предпочитает работать по контрактам продолжительностью как минимум в 10 лет. В этом году она уже продала ок. 90% добытого газа именно по долгосрочным контрактам.
«Главным, что будет определять в конечном счете состояние газового рынка, является, конечно, погода и то, как правительства будут его (газ) распределять»,- цитирует Гриндала Oil Price.
Еще одним очень важным определяющим фактором состояния газовых рынков может стать Китай. Именно от него, не исключено, будет зависеть, сколько газа останется Европе.
Китайцы, кстати, уже подписали с Cheniere много долгосрочных контрактов. Последний в хронологическом порядке – с PetroChina о поставках 1,8 млн тонн/год. Это самая долгосрочная сделка Cheniere – контракт рассчитан до 2050 года.