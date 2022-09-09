Три предприятия Москвы сэкономят более 40 млн рублей за счет налоговых льгот

Три компании, которые получили статус промышленных комплексов в 2022 году, сэкономят более 40 млн рублей на налогах. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Статус промкомплекса позволяет компаниям платить сниженный региональный налог на прибыль - с 17 до 13,5%, налог на имущество уменьшается вдвое, земельный налог – на 80%, а ставка арендной платы – в пять раз, до 0,3% от кадастровой стоимости участка.

«В этом году статус промышленного комплекса присвоили производителю готовых блюд и десертов «Твердь», кабельно-проводниковой продукции «Москабельмет», а также заводу по выпуску медной катанки и проволоки «Элкат». На этих предприятиях работают около 900 человек. Общая сумма налоговых льгот для компаний оценивается более чем в 40 миллионов рублей. Сэкономленные средства они могут направить на развитие, например на закупку или модернизацию оборудования», – рассказал Ефимов.

В столице промышленными комплексами с 2016 года признали 66 предприятий. В общей сложности они дают городу порядка 77 тысяч рабочих мест. Статус присваивается на 10 лет, в этом году его действие было автоматически продлено на год в рамках антикризисной поддержки.

«По итогам прошлого года совокупная экономия всех промышленных комплексов столицы достигла 1,9 миллиарда рублей. Среди предприятий, имеющих статус, 24 выпускают продукты питания, семь – лекарства. Также льготы получают производители из сфер машиностроения, авиастроения, легкой промышленности и других отраслей», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.