ЦБ обязал банки доходчиво излагать условия вкладов

При выборе и открытии вклада — как в офисе банка, так и онлайн — вкладчик сможет ознакомиться с его ключевыми условиями, сведенными в краткую и понятную таблицу. Соответствующее указание регулятора зарегистрировал Минюст РФ, оно вступит в силу с 1 октября, сообщается на сайте ЦБ.

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В таблице по вкладам банки, в частности, должны будут указать процентную ставку, период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления депозита, а также ограничения на пополнение и досрочное снятие денег.

«Закон, наделяющий Банк России полномочиями вводить требования к информированию граждан об условиях вкладов, вступил в силу 3 июля 2022 года. Банк России дал участникам рынка три месяца для доработки ИТ-систем в соответствии с новым регулированием», — пояснили в пресс-службе Центробанка.

