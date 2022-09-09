Германия сейчас вырабатывает треть электроэнергии из угля

Европа окончательно распростилась с амбициозной задачей стать лидером в процессе перехода к «чистой» энергетике. Из-за астрономических цен на газ, которые зимой наверняка еще больше вырастут, европейцам приходится переходить на «ненавистный» и крайне «грязный» уголь, а также на атомную энергию, от которых они в прошлом году гордо отказались, закрывая угольные шахты и атомные электростанции.

В Германии сейчас, например, как сообщает Financial Times, из угля вырабатывается почти треть электроэнергии. В первые шесть месяцев 2022 г. в ФРГ, по данным Destatis, выработали из угля 82,6 КВт-час электроэнергии, на 17% больше, чем за тот же период времени прошлого года. В результате сейчас на долю угля приходится почти 33% немецкой электроэнергии. Для сравнения: в 2021 г. на уголь приходились 27%.

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Производство энергии из газа, цена которой выросла за последние полгода втрое до 235 евро за МВт-час, сократилась на 18%. Сейчас доля «газовой» электроэнергии в энергетическом балансе ФРГ составляет всего лишь 11,7%. Это явно мало для страны, стремящейся стать лидером в переходе к безуглеродной экономике.

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Переход от газа к углю в производстве электроэнергии во втором квартале был значительно сильнее, чем в первом. Использование угля в марте-июне увеличилось на 23%, а газа упало на 19%.

Статистика наглядно показывает, с какими трудностями европейским странам приходится сейчас сталкиваться в переходе к «чистой» экономике и отказе от ископаемых видов топлива в пользу возобновляемых источников энергии. Германия в прошлом году активно сокращала использование в производстве энергии угля, при сжигании которого образуется почти вдвое больше вредных веществ, чем от газа. Кстати, не так давно канцлер Шольц обвинил Христианско-демократический союз (CDU), который сейчас находится в оппозиции, в безответственном отказе от угля и атомной энергии, потому что это привело к усилению зависимости немецкой экономики от российского газа. Достаточно сказать, что в начале этого года более 50% потребляемого Германией газа поступало из России.

Лидер CDU Фридрих Мерц, со своей стороны, обвинил правительство в принятии «безумного» решения о продлении работы как минимум двух из трех еще действующих АЭС, которые должны были быть закрыты в этом году.

Газ сейчас стоит слишком дорого, чтобы вырабатывать из него электроэнергию. Его берегут для зимы. Становящимся с каждым днем все более «золотым» газом сейчас наполняют подземные хранилища.

После того, как по состоянию на конец прошлой недели немецкие хранилища оказались наполнены газом на 86%, Олаф Шольц оптимистично заверил немцев, что зиму они переживут нормально и что запасов газа несмотря на все проблемы хватит до весны. Оптимизму правительства сейчас не верит не только население, которое начинает выходить на улицы с протестами против огромных счетов за электричество, но и законодатели. Депутаты бундестага обвиняют Шольца и его подчиненных, в первую очередь, министра экономики Роберта Хабека, в бездействии и открыто издеваются над ними.

В бочке дегтя, представленного 7 сентября Destatis, нашлась, впрочем, и ложка меда. Вместе с ростом доли угля выросла и доля возобновляемых источников в энергобалансе: доля ветряной энергии на 18% до 25%, а солнечной на 20%.