В аппарате Чернышенко объявили о запуске Национального центра развития искусственного интеллекта

Национальный центр развития искусственного интеллекта (ИИ) при правительстве России начал свою работу,

Об этом проинформировали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, передает «Интерфакс».

Сообщается, что структура будет заниматься широким спектром аналитических, практических, экспертных и координационных задач. «Во-первых, он будет ключевой площадкой для отбора эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства. Во-вторых, Центр регулярно будет проводить мониторинг ключевых показателей развития ИИ, а также экспертизу официальных документов в области национального регулирования сферы. В-третьих — обеспечит экспертное сопровождение внедрения искусственного интеллекта в отраслях экономики и госсекторе, содействия реализации важных инфраструктурных задач, обеспечит международное взаимодействие», — приводятся слова вице-премьера.

В аппарате Чернышенко отметили, что задачами Центра в том числе будет актуализация индекса готовности отраслей экономики к внедрению ИИ. Кроме того, структура будет развивать посвященный этой сфере портал под названием ai.gov.ru, а также организует Международный форум по вопросам применения этики искусственного интеллекта.

Директором организации назначен Сергей Наквасин. Ранее он работал заместителем руководителя Аналитического центра при правительстве, а также был замгендиректора АНО «Цифровая экономика».

Порядок предоставления федеральной субсидии на создание и функционирование центра будет определен соответствующими постановлениями правительства, которые уже подготовлены Минэкономразвития.

О том, что в России в сентябре появится Национальный центр развития искусственного интеллекта, стало известно в ходе международного военно-технического форума «Армия — 2022». Как писал «Эксперт», Центр будет способствовать раскрытию компетенций более 2 тыс. участников системы ИИ, среди которых исследовательские институты, органы власти и технологические корпорации.

По словам Дмитрия Чернышенко, показатель внедрения ИИ в отдельных отраслях сегодня доходит до 20%; ожидается, что к 2024 году показатель составит не менее 50%. Вице-премьер указывает на то, что большая часть крупных российских компаний уже перешла от этапа пилотирования к активному внедрению проектов с технологиями ИИ, при этом свыше 60% организаций испытывает недостаток в финансировании таких проектов.