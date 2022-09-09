В Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина состоялось открытие 73 сезона

Художественный руководитель Евгений Писарев и директор театра Владимир Жуков рассказали о премьерах нового сезона, о режиссерской лаборатории, о запуске подкаста Театра Пушкина, канала на платформе «Яндекс-дзен», новой системе абонементов на спектакли, а также об уникальном проекте «Интернет-буфет». Также был представлен обновленный фирменный мерч театра.

Начались репетиции первого премьерного спектакля сезона – комедии Михаила Булгакова «Багровый остров». Идея поставить эту пьесу возникла после ее показа в рамках проекта «Камерный театр. Возвращенные страницы». Этот необычный, остроумный и малоизвестный текст Булгакова сразу же заинтересовал и зрителей, и актеров. Режиссер спектакля – Федор Левин, художественный руководитель постановки – Евгений Писарев. Премьера спектакля на основной сцене – 12 и 13 октября.

В декабре 2022 года Данил Чащин представит комедию Александра Островского «Красавец мужчина», приуроченную к грядущему юбилею русского драматурга. В главных ролях: Владимир Жеребцов, Дмитрий Власкин, Анастасия Панина, Анна Бегунова, Анастасия Лебедева. Театр Пушкина сотрудничает с режиссером второй раз – на сцене филиала идет его спектакль «Обычный конец света».

Также в апреле 2022 года художественный руководитель Театра Пушкина Евгений Писарев поставит спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира». Главную роль исполнит Александра Урсуляк.

В этом сезоне пройдет четвертая режиссерская лаборатория – на этот раз она посвящена творчеству Александра Пушкина. В рамках проекта «Пушкин LAB» молодые режиссеры, отобранные по конкурсу заявок, представят эскизы спектаклей на основе любого текста великого автора. Лучшая работа получит шанс превратиться в полноценный спектакль на основной сцене театра.

Театр Пушкина по традиции ждет обширная гастрольная программа:

20 и 21 сентября – «Обещание на рассвете» в Норильске;

23 и 24 ноября – «Костик» в Санкт-Петербурге на сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова;

27 ноября – «Слуга двух господ. Russian edition» в Нижнем Новгороде на фестивале «Комедiя-фест»;

28 ноября – «Семейка Краузе» в Нижнем Новгороде.