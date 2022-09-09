Сразу несколько чиновников ЕС не поддержали введение лимита цен исключительно для газа из России

Министры энергетики стран Евросоюза не поддерживают установление лимита цен, если он будет распространяться исключительно на российский газ.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатов ЕС.

Сообщается, что ряд европейских чиновников настаивают на введении потолка цен на весь импортируемый газ, имея в виду в том числе и совместные закупки энергоресурсов. Кроме того, министры предлагают изымать сверхприбыли у энергетических компаний.

Агентство отмечает, что сейчас цены на газ в восемь раз превышают обычный для этого времени года показатель.

В ЕС заявляли, что введение лимита потребует согласия всех 27 стран-членов Евросоюза, поскольку такая мера по факту является санкциями, в то время как для принятия предложения об ограничении цен на газ от всех без исключения поставщиков будет достаточно большинства голосов членов организации.

В Брюсселе на внеочередном заседании совета ЕС по энергетике вечером 9 сентября будут обсуждаться цены на рынке энергоносителей и вопросы безопасности энергоснабжения стран Евросоюза. Издание The Financial Times пишет, что как минимум 10 стран отвергают идею лимита цен на газ из России, опасаясь, что Москва полностью прекратит поставки.

О том, что вводить потолок на российские энергоресурсы по меньшей мере нецелесообразно, заявлял ранее сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Также против этой меры высказалась Австрия.