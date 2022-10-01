Азовское море стало внутренним морем России

В связи с вхождением в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей Азовское море официально стало исключительно внутренним морем России. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет, подчеркнув, что это навсегда положит конец провокационным планам Запада в этом регионе.

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«Теперь Азовское море официально стало исключительно внутренним морем нашей страны. Это положит раз и навсегда конец планам киевской власти устроить провокации в азовском регионе, а НАТО — разместить там свою военно-морскую базу», — сказал Шеремет.

Депутат также добавил, что Россия «возвращает себе то, что исторически принадлежало ей по праву».

На Азовском море находятся порты: Таганрог, Темрюк, Ростов-на-Дону, Азов и Ейск. Через них перегружаются, в основном, зерно, уголь и нефтепродукты. Их совокупный грузооборот в 2021 году составил около 26 млн тонн, из них порядка 15 млн тонн зерна, уточняет портл Юга.ру.

После подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ крупнейшие азовские порты Мариуполь и Бердянск стали тоже российскими.

