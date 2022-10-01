«Беднейшие в панику не впадают»: социологи описали кризисное поведение россиян

Потребительское поведение россиян во время кризисов зависит не от причин экономических потрясений, а от социального слоя, к которому относятся люди. Эта закономерность одинакова из кризиса в кризис — самые рациональные стратегии поведения демонстрируют бедняки и пожилые. Об этом РБК рассказали эксперты «М-Холдинга», в который входит исследовательская компания «Ромир».

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«В целом к каждому кризису общество адаптируется примерно за два месяца. Любой кризис, в том числе пандемический и санкционный, три основных класса — бедные, средний класс и богатые — переживают примерно одинаково. При этом беднейшее население отнюдь не самое уязвимое», — заявил основатель «М-Холдинга», президент «Ромира» Андрей Милехин.

Он пояснил, что существуют товары-индикаторы, массовая скупка которых беднейшим населением страны является тревожным признаком. Раньше это было хлеб и мыло, сейчас — стиральный порошок и дешевые макароны. Сейчас, по оценке эксперта, государству и бизнесу удается удержать общество от потребительской паники, последний раз ажиотажный спрос на эти товары социологи фиксировали в 2008 году.

Причину, почему беднейшее население России не впадает в панику, Милехин видит также в традиционном «предохранителе» — самостоятельном производстве продуктов питания на огородах. По его данным, треть населения страны сама воспроизводит до половины продовольственной корзины.

Более всех страдает в кризисные времена средний класс, привыкший к высоким зарплатам и городским сервисам, так как при потере дохода они резко лишаются привычного уровня потребления, отметил Милехин. Богатые, по его словам, тоже меняют поведение, но обычно находят способы компенсации былых привычек.

Исполнительный директор «М-Холдинга» Инна Караева уточнила, что старшие поколения россиян лучше всех адаптируются к кризисам, так как на своем веку испытали более десяти экономических и геополитических потрясений, включая военные конфликты, валютные кризисы, августовский путч и девальвацию рубля. Для них нивелирована ценность денег и более важны достаточные запасы товаров и владение определенными вещами.

«Новостная повестка по-разному влияет на разные поколения с точки зрения "истеричности" потребительского поведения. Если представители "оттепели" привыкли к постоянным событиям и идут закупаться впрок, то зумеры и миллениалы (годы рождения 1997-2012 и 1980-1996) больше поддаются панике и бросаются из крайности в крайность: либо перестают тратить деньги вообще, либо тратят все, не имея запаса на будущее», — утверждает Караева.

