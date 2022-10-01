«Газпром» объяснил остановку транспортировки газа через Австрию

Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Это случилось из-за регулятивных изменений, произошедших в стране в конце сентября, сообщается в официальном Telegram-канале «Газпрома».

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«Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября. "Газпром" работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями», — говорится в сообщении компании.

Утром в субботу итальянская Eni сообщила о «нулевых» поставках газа от «Газпрома». В пресс-релизе компании указано, что «Газпром» сообщил о невозможности подтвердить запрошенные объемы газа из-за того, что остановилась транспортировка через Австрию.

