Индия и Китай отказались голосовать в Совбезе ООН за осуждение действий РФ

США вынесли на голосование в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России. От голосования воздержались Индия и Китай, их представители подчеркнули, что Совбез всемирной организации должен снижать напряжение, а не нагнетать его, передает РИА Новости.

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«Китай воздерживается от голосования по резолюции. СБ ООН должен быть объективным и беспристрастным, а стороны конфликта должны найти путь к дипломатическому урегулированию. Действия СБ ООН должны быть направлены на разрядку ситуацию и разрешение кризиса, а не наоборот», — заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Постоянный представитель Индии при ООН Ручира Камбодж объяснила отказ от голосования тем, что «важно найти путь к возвращению к переговорам», а «эскалация риторики и напряжения — ни в чьих интересах».

Как уточняет ТАСС, воздержались при голосовании по резолюции также представители Бразилии и Габона. Поддержали документ с обвинениями в адрес Москвы Албания, США, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ и Франция.