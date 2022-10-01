Коронавирус подстегнул интернетизацию всей планеты

Количество интернет-пользователей во всем мире к концу текущего года составит 5,3 млрд человек, или две трети населения планеты. Рост этого показателя был спровоцирован пандемией COVID-19, так как еще три года назад доступ к всемирной паутине имели чуть больше половины жителей Земли. Об этом говорится в докладе Международного союза электросвязи (МСЭ), опубликованном по случаю проходящей в Бухаресте 21-й полномочной конференции МСЭ, сообщает ТАСС.

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«В 2019 году интернетом пользовались 54% населения мира, в 2022 году, как ожидается, этот показатель достигнет 66%, что означает 5,3 млрд человек», — говорится в докладе.

Увеличение числа интернет-аудитории в союзе однозначно связывают с пандемией коронавируса, когда подключение к широкополосной инфраструктуре стало жизненно необходимо для работы, учебы, доступа к основным услугам и сохранению связей. В докладе приводятся данные, согласно которым в первый год пандемии (2020-й) количество пользователей интернета выросло на 10%, что стало самым большим приростом за десятилетие, а в странах с низкими доходами увеличение составило 15%.

Полномочная конференция МСЭ проходит в Бухаресте с 26 сентября по 14 октября. В ней принимают участие более 2 тыс. делегатов из 193 стран. Делегацию РФ, которая является членом — основателем МСЭ, возглавляет замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова.