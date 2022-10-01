Маск представил прототип «чрезвычайно способного» человекоподобного робота

Прототип робота-гуманойда Optimus представили в калифорнийском офисе Tesla. Глава компании Илон Маск лично презентовал его, заявив, что такие роботы скоро будут выполнять за человека рутинную и опасную работу, а их производство может стать для Tesla даже «более значимым», чем автомобильный бизнес, пишет Reuters.

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На презентации Tesla AI Day робот вышел на сцену, помахал зрителям и немного потанцевал. Позже Маск показал видео, где робот выполняет простые задачи: переносит коробки, поливает цветы в офисе, поднимает металлические прутья на производственной станции завода в Калифорнии.

«Наша цель — как можно быстрее создать полезного робота-гуманоида. Предстоит еще много работы, чтобы усовершенствовать Optimus и доказать это. Я думаю, что Optimus будет невероятным через пять или десять лет, просто сногсшибательным», — заявил Маск на презентации.

По его словам, у существующих роботов-гуманоидов «отсутствует мозг» и способность решать проблемы самостоятельно, Optimus же будет «чрезвычайно способным роботом», и Tesla будет производить его миллионами.

Глава компании сообщил, что прием заказов на роботов стартует уже через три-пять лет. Стоить они будут порядка $20 тыс., то есть менее трети от стоимости модели Y знаменитого электромобиля, но выручка от их продажи ожидается гараздо большей.

В роботе будут использоваться компоненты от Tesla, в том числе аккумуляторная батарея емкостью 2,3 кВт/ч, система микросхем и приводы для управления конечностями. Optimus будет весить 73 кг.

Илон Маск также заявил, что в будущем этих роботов можно будет использовать не только как дешевую рабочую силу на производстве, но и в домах. Они смогут готовить обед, косить газон, ухаживать за пожилыми и даже стать «приятелями» для людей или их сексуальными партнерами.

