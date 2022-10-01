Песков объяснил решение о переносе осеннего призыва

Увольнение военнослужащих, призванных в рамках прошлогодней осенней кампании и отслуживших установленные сроки, начинается в России 1 октября. При этом, согласно подписанному указу президента РФ Владимира Путина, осенний призыв новых военнослужащих в текущем году начнется на месяц позже обычного срока — 1 ноября. Это решение связано с перегрузкой военкоматов, пояснил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников», — заявил Песков.

Призыв в ВС РФ обычно организуется дважды в год — с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). В этот раз осенний призыв срочников пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Он затронет 120 тыс. человек, при этом увольнению в запас подлежат более 127,5 тыс. человек.

С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируется до 300 тыс. резервистов.

