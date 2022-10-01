Психолог посоветовала экспресс-методы для борьбы со стрессом

Кратковременный стресс может пойти на пользу человеку, так как способствует адаптации организма к новым условиям, но если эмоциональное перенапряжение вызывает дискомфорт, с ним помогут справиться необычные, но простые упражнения, рассказала «Ленте.ру» психолог Елена Комолова.

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В частности, Комолова посоветовала во время нервного перенапряжения представить во рту вкус шоколада или лимона. Это заставляет работать слюнные железы и включает парасимпатическую («затормаживающую») нервную систему. Если мысли о лимоне с шоколадом не сработали, можно выпить стакан воды. Взаимодействие с водой вообще прекрасно снимает напряжение, отметила психолог. Можно принять душ, поплавать в бассейне или просто умыться и станет легче.

«Техника заземления также помогает преодолеть нервное напряжение. Нужно потрогать любой предмет и мысленно описать, каков он на ощупь: мягкий, теплый, шероховатый. Также можно вдавить пятки в пол и по возможности прочувствовать структуру поверхности. Эти упражнения снимут напряжение в момент эмоционального возбуждения, слегка затормозят работу центральной нервной системы и помогут стабилизироваться», — пояснила Комолова.

