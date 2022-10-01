Путин пожелал китайцам счастья и процветания

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики, передает пресс-служба Кремля. Российский лидер пожелал «дорогому другу» крепкого здоровья, благополучия и успехов в проведении XX съезда КПК, а всем китайским гражданам – счастья и процветания.

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«Российско-китайские отношения динамично развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Несмотря на сложность международной обстановки, мы успешно сотрудничаем на самых различных направлениях, объединяем усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка, противодействия современным угрозам и вызовам», — говорится в телеграмме Путина.

Президент РФ также подтвердил готовность к продолжению двустороннего диалога и «тесной совместной работы» на благо дружественных народов России и Китая.

