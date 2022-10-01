Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в октябре

Среднемесячная температура в октябре ожидается в пределах климатической нормы в большинстве регионов России. Немного теплее, чем обычно, будет в Астраханской области, Красноярском и Хабаровском краях, Якутии, Калмыкии и республиках Северного Кавказа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По данным ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве октябрь прогнозируется тоже умеренно теплым, но дождливым.

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«На европейской территории России температурный фон ожидается близким к многолетним значениям, только в Астраханской области, республиках Северного Кавказа, Калмыкии — выше нормы. На севере Красноярского края, в Якутии, Хабаровском крае ожидается температура выше климатической нормы», — сообщил Вильфанд.

Он добавил, что обильные осадки в наступившем месяце прогнозируются в Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, Забайкалье, Амурской области, на севере Красноярского края, на юге Якутии и Хабаровского края, а также на Сахалине. Дефицит осадков ожидается только на севере Чукотки.

«По долгосрочным прогнозам, октябрь в Центральной России в среднем выдастся относительно теплым – на 1-2 градуса выше многолетней нормы, которая для столицы ночью составляет +2,1, а днем +8,2. При этом, второй месяц осени будет довольно дождливым — осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 раза больше нормальных показателей метеостатистики (норма октября — 59 мм)», — написал в своем Telegram-канале Тишковец.

Он уточнил, что первая декада месяца в столичном регионе ожидается теплая и сырая — температура будет выше нормы на 3-5 градусов, а осадков — вдвое больше нормы. Во вторую декаду похолодает — будет на 1-2 градуса ниже нормы с обычным количеством осадков. В третьей декаде температура поднимется на 0,5-1 градус выше нормы, а осадков выпадет на 10-20% больше.