S&P 500: худший месяц года завершен

Фондовые индексы США завершили вчера худший месяц с марта 2020 года. У всех сентябрей плохая репутация, но хуже нынешнего S&P 500 не видел 20 лет. Дальше — не лучше: октябрь — самый нестабильный месяц, на который пришлись мощнейшие обвалы в истории.

«Октябрь. Один из особенно опасных месяцев для спекуляций с акциями, — писал Марк Твен. — Остальные — это июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь, декабрь, август и февраль». В этом году для американского фондового рынка это уже почти и не шутка: только март и июль завершились в плюс, а волатильности и коварных разворотов рынка хватало во все месяцы.

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Вчера, завершая сентябрь, основные фондовые индексы США вновь закрыли торги заметным падением. Dow Jones Industrial Average потерял 1,71%, а S&P 500 и Nasdaq Composite — по 1,51%. По итогам месяца их снижение составило 8,8%, 9,3% и 10,5% соответственно.

Это много даже по меркам сентября, хотя этот месяц и считается худшим в году для американских акций. Вернее, не считается, а является таковым, вот только причины, по которым это происходит, не совсем понятны. И несмотря на то, что это очень «заслуженная» сезонная аномалия, всегда есть возможность объявить выборку недостаточной, а сам феномен — редким стечением обстоятельств.

Но, как бы то ни было, сентябрьские результаты акций в США по меньшей мере с 19 века хуже всех прочих месяцев. В 1950-2022 годах, например, средние потери S&P 500 в сентябре составили около 0,6%. Объяснений этому существует немало — от графика отпусков трейдеров до окончания финансового года. Но настоящей убедительностью они не страдают. И все же факт есть.

На этот раз, как нетрудно заметить, результаты были заметно более яркими, чем средние. Уже в четверг ушедший месяц стал для S&P 500 худшим сентябрем с 2008 года — острейшей фазы мирового финансового кризиса (тогда случился крах Lehman Brothers). Но теперь он побил тот рекорд и зафиксировал самое сильное падение с 2002 года, когда сдувался «пузырь доткомов».

При этом, упав до минимума с ноября 2020 года, индекс широкого рынка показал еще и худший месячный результат с марта того же года – момента, когда нашел свое дно знаменитый обвал в начале пандемии. Разворот и дальнейший быстрый рост тогда случились благодаря действиям перепуганной реакцией рынков ФРС. Произошло беспрецедентное смягчение денежно-кредитной политики — и на этих деньгах американские акции росли до начала этого года.

Сейчас ситуация зеркальная. ФРС борется с высочайшей инфляцией, вызванной в том числе и ее действиями, и не просто не боится обвалов акций, а делает все для того, чтобы они случались. Именно благодаря ей III квартал 2022 года стал третьем подряд, закрытым S&P 500 в минус. В прошлый раз такая черная полоса была во время мирового финансового кризиса 2008 года.

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Но мощное «медвежье ралли» этим летом очень напрягло регулятора. S&P 500 тогда отыграл более половины падения. Зачастую так начинаются бычьи рынки. А рост индекса смягчает финансовые условия в стране, которые для борьбы с инфляцией надо ужесточать.

Вложения американских домохозяйств в акции, хотя и упали в этом году, но на 1 июля все еще составляли 33 трлн долларов. Каждый процент роста рынка создавал более 300 млрд долларов. На пике в августе прирост относительно начала третьего квартала был больше $4 трлн и благодаря «эффекту богатства» отражался на расходах.

Рынок слишком долго не хотел прислушиваться к «ястребиной» риторике ФРС и чиновники сделали выводы. Теперь регулятор не только повышает ставку и сокращает свой баланс, но и постоянно проводит словесные интервенции, запугивая быков. Медведи же все глубже проникаются идеей, что глубокой рецессии США не избежать. И едва ли что-то в этом плане принципиально изменится в октябре.

А репутация у него и без того нехорошая. Именно на этот месяц почему-то пришлись худшие обвалы рынка в истории США — в 1929-м и 1987 годах. Тогда же случилась знаменитая паника 1907 года. Да и в последние десятилетия было не так уж мало особо неудачных октябрей. Например, в 2008-м и 2018-м. И все же средний результат месяца положительный — рост разных индексов в пределах процента.

Вот только давался этот рост всегда нелегко, ведь октябрь — самый нестабильный месяц в году. И это тоже тянется по меньшей мере с 19 века. Волатильность Dow Jones Industrial Average в 1896–2021 годах была в октябре выше, чем в любом другом месяце. Так что он и вправду «один из особенно опасных». Это обстоятельство тоже не имеет хороших объяснений, но помогает сделать более надежный прогноз, чем при анализе статистике среднего роста или падения за месяц. В любом случае можно не сомневаться: нервы инвесторам этот октябрь еще потреплет.