Диверсия на «Северных потоках»: Совбез без решений

В ночь с 30 сентября на 1 октября прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Двумя главными темами на нем были, конечно же, теракты на газопроводах «Северный Поток» и возвращение в родную, российскую гавань четырех бывших украинских регионов.

Заседание Совбеза официально созывала Россия, и собиралась обсуждать на нем прежде всего теракты. Причем созывала на 29 сентября, однако председательствующая в Совете Безопасности ООН Франция приняла решение провести заседание 30 числа — из-за «загруженности». В связи с этим первый заместитель полпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил «недоумение» относительно позиции Парижа.

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«В итоге мы сейчас будем обсуждать августовский доклад гендиректора ОЗХО, который явно не имеет никакой срочности, а заседание по имеющей существенную динамику ситуации вокруг "Северного потока", угрожающей энергобезопасности целого континента, состоится только завтра. Мы глубоко разочарованы вашим решением», — заявил он на плановом (то есть там, где обсуждается заранее запланированная повестка) заседании в четверг.

Лисы решили побороться за права кур

Скорее всего, решение Парижа о переносе было связано с двумя причинами. Во-первых, стремлением увязать обсуждение теракта и пополнение России новыми областями — то есть несколько «замылить» неудобный для Запада вопрос темой, где можно выдвигать Москве различные обвинения. Во-вторых, желанием хоть как-то согласовать общую западную позицию по самому теракту — в том числе позицию относительно «вины России». Дело в том, что и Москва, и Брюссель с Вашингтоном согласны в том, что произошедшие взрывы были преднамеренным терактом. Однако они кардинально расходятся в определении исполнителей.

Официальная позиция Москвы состоит в том, что теракты эти были совершены американскими и/или британскими спецслужбами. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт — организовав взрывы на международных газовых магистралях “Северного потока”, которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — обозначил в пятницу мнение Москвы президент России Владимир Путин. А глава Службы Внешней Разведки Сергей Нарышкин прямо заявил о том, что у РФ есть доказательства «западного следа» в этом теракте.

Однако сами эти доказательства на Совбезе представлены не были. Аргументационный ряд Москвы (а точнее тот его вариант, который озвучивался в публичном пространстве, в том числе и на Совбезе ООН) состоял из косвенных доказательств. Во-первых, из сказанных до СВО слов Байдена о том, что он «покончит с Северным потоком – 2» в случае ввода российских войск на Украину». «Заявление о намерении было подкреплено обещанием. Надо нести ответственность за свои слова. Непонимание произносимого не освобождает от ответственности. Европа должна знать правду», — пояснила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя говорил о том, что выгодоприобретателем от взрыва стали Соединенные Штаты. «Американские поставщики сжиженного газа должны праздновать кратное увеличение поставок СПГ на европейский континент», — констатировал дипломат.

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С другой стороны, Запад (СМИ которого много и злобно писали о том, что теракт устроила Россия) никаких доказательств вообще не привел. «Нам нужно до конца разобраться в том, что произошло и почему. Даже если на это может потребоваться определенное время. Норвегия полностью поддерживает расследование, запущенное властями Дании, Швеции и Германии», — заявила постпред Норвегии Мона Йуул. И эта позиция в принципе отражает и точки зрения США и Европы. Поэтому сейчас противостояние вокруг истории с Северным Потоком продолжится в теме расследования.

Наиболее оптимальный формат комиссии представил Василий Небензя. По его мнению, в расследовании должны принимать участие Россия (с территории которой выходит газопровод), Германия (на территорию которой приходит газопровод), а также Швеция и Дания (в водах которых и были произведены подрывы). При этом российский дипломат отдельно дал понять, что «любое расследование без Москвы повлекло бы сомнения в его объективности». Тем более, в ситуации, когда, выражаясь словами Марии Захаровой, лисы решили побороться за права кур — то есть, когда присоединиться к этому расследованию предложила Великобритания.

Новые санкции лишь повысят напряженность

Что же касается ситуации с воссоединением территорий бывшей Украины с РФ, то Запад предсказуемо заявил, что это воссоединение не признает и введет санкции. Вашингтон вместе с Албанией подготовил резолюцию, осуждающую действия России. «Настало время защитить наши ценности, поэтому мы представили эту резолюцию. Давайте продемонстрируем Путину решимость Совета безопасности», — заявила представительница Соединенных Штатов Линда Томас-Гринсфилд. Но резолюция была предсказуемо заблокирована Россией. Помимо Москвы ее не поддержали еще 4 члена Совбеза в лице Китая, Индии, Бразилии и Габона.

«Любое действие Совета Безопасности должно быть направлено на разрешение кризиса, а не на усиление конфликтов и конфронтацию. Кризис на Украине — это результат целой массы конфликтов и напряженностей за долгое время. Факты показывают, что политическая изоляция, санкции и давление только подпитывают напряженность и не приводят к миру», — пояснил свою позицию постпред Китай Чжан Цзюнь. И это при том, что ко всем «поддержкам сепаратизма» Пекин относится очень осторожно. Особенно, на фоне наличия сепаратистских настроений в одном из своих регионов.

Важно то, что призывы к мирному решению конфликта разделяет Индия, а также другие страны так называемого «Глобального Юга». И именно к ним, по мнению обозревателя газеты «Коммерсантъ» Сергея Строканя, обращался Путин со словами о том, что Россия готова сесть с Украиной за стол переговоров (без обсуждений дальнейшей судьбы присоединенных территорий).

Не к Киеву (который, понятно, эти предложение отвергнет), а к тем, кто хочет мирного решения конфликта. Им глава российского государства показывал готовность России начать конструктивные обсуждения, а также невозможность реализовать эти желания из-за неконструктивной позиции Киева. И Владимир Зеленский, заявивший, что с Владимиром Путиным вести переговоры никогда не будет, лишь усиливает данную аргументацию российского президента в диалоге с восточными партнерами нашей страны. Кстати, как в рамках Совбеза ООН, так и вне его.