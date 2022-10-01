В Башкирии придумали, как из куриного помета делать птичий корм

Биологи Башкирского госуниверситета по заказу птицефабрики «Турбаслинские бройлеры» разработали метод извлечения белков из свежего куриного помета, позволяющий вторично использовать его в кормах. Их разработка позволит сократить расходы хозяйств и решит проблему утилизации отходов, сообщили в пресс-службе БашГУ.

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«Пищеварительная система бройлеров несовершенна, и значительное количество питательных веществ, входящих в их рацион, не усваиваются. В связи с этим, разработка способов выделения питательных веществ из помета бройлеров является уникальным подходом к решению проблемы отрасли как в регионе, так и в стране. Из 1 кг сырого помета получается 10 грамм чистого белка, что сравнимо по энергетической ценности со 100 граммами комбикорма», — рассказал доцент кафедры биохимии и биотехнологии БашГУ, кандидат биологических наук Вячеслав Цветков.

Он пояснил, что помет необходимо растворить в воде и добавить в него определенный реактив, чтобы выделить белковый концентрат. После этого чистый белок остается только просушить. По словам разработчиков, свежий куриный помет относится к третьему классу опасности из-за высокого содержания мочевой кислоты, поэтому его не используют в качестве удобрения.

«Одним из важных аспектов отрасли птицеводческих хозяйств является утилизация птичьего помета, который ежедневно вывозится с территорий птицефабрик тоннами. Ко всему прочему, мы понимаем, что важной стратегической задачей является снижение затрат на кормокомпоненты, именно поэтому нас заинтересовала возможность научных исследований по возвращению питательных веществ с последующей апробацией технологии», — пояснил директор по охране труда и промышленной безопасности и экологии ООО УК «Траст — Птицеводческие активы» Залим Абазов.

Производственную установку для переработки полного объема отходов башкирской птицефабрики планируется создать в течение трех лет. Ученые рассчитывают, что в случае успеха их опыт могут внедрить в производственный цикл птицеводческие предприятия по всей России.