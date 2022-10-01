В Минобороны сообщили об отводе войск из Красного Лимана

За прошедшие сутки в районе Купянска Харьковской области ракетным ударом был уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ, в результате чего ликвидировано более 50 боевиков. Еще 200 украинских военнослужащих были убиты массированными ударами российских войск по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении. Однако противник ввел резервы и союзные войска были вынуждены отступить на более выгодные рубежи, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — сообщил Конашенков.

На Николаево-Криворожском направлении, по его словам, отражая попытки наступления противника, российские подразделения уничтожили более 270-ти украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей. В ДНР военные ВС РФ поразили подразделения 110-й бригады теробороны, уничтожив более 100 националистов. В Запорожье были ликвидированы еще около 60 украинских военнослужащих и две американские РСЗО «HIMARS».

За сутки, по данным Минобороны, были поражены шесть пунктов управления ВСУ, 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах, уничтожены четыре склада боеприпасов и пусковая установка ЗРК «Бук-М1». Российские истребители сбили украинский МиГ-29, а средства ПВО — 14 беспилотников, семь снарядов американских РСЗО «HIMARS», две противорадиолокационные ракеты «HARM» и тактическую ракету «Точка-У».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2126 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5203 танка и других боевых бронированных машин, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3441 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6025 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

