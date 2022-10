Акции производителей чипов рухнули после введения антикитайских санкций

Первыми, как обычно из-за географии, на принятие в США новых ограничений на продажу китайским компаниям полупроводников и производящего их оборудования, а также, естественно, технологий, отреагировали в Азии. Акции японских, южнокорейских и тайваньских компаний, связанных с чипами, потеряли более 240 млрд долларов из-за очередного залпа администрации Байдена в необъявленной технологической войне с Китаем.

Акции крупнейшего в мире производителя чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. рухнули 11 октября более чем на 8%. Последний раз такой обвал был зафиксирован полтора года назад, в мае 2021 года. Сильно подешевели и акции других крупных производителей чипов: Samsung Electronics Co. и Tokyo Electron Ltd.

Распродажа акций производителей чипов отразилась и на валютных рынках. Так, южнокорейская вона подешевела по отношению к американскому доллару на 1,6%, а тайванский доллар – на 0,7%.

«Мы полагаем, что неопределенность в отношении спроса в краткосрочной перспективе будет нарастать, потому что Китай является вторым в мире рынком облачных вычислений,- приводит Bloomberg объяснение аналитика Morningstar Inc. Феликса Ли.- Новое потрясение может еще больше снизить ожидания в секторе, который и до этого страдал от снижения спроса на продукцию».

Эксперты считают, что новые американские ограничения будут иметь далеко идущие последствия. Для компаний, имеющих заводы в Китае, причем, для компаний не только американских они будут означать дополнительные преграды в деятельности. Ограничения усилят проблемы с цепочками поставок в секторе и еще больше ухудшат обстановку в IT-секторе, который и без этого находится под огромным давлением ФРС, агрессивно поднимающей учетную ставку, и геополитической напряженности в Тайваньском проливе.

Новые американские ограничения произвели опустошения не только на азиатских биржах. Они спровоцировали обвал Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index более чем на 9%. В понедельник вечером он опустился до минимального с ноября 2020 года уровня. Биржам в Корее, Японии и на Тайване повезло – они в понедельник, 10 октября, не работали.

Акции Samsung потеряли максимальные в этом году 3,9%. Акции южнокорейской компании SK Hynix Inc., одного из крупнейших в мире производителей чипов памяти с заводами на территории Китая, обвалились на 3,5%. Правда, до закрытия торгов они отыграли значительную часть потерь.

В общей сложности Вашингтон «облегчил» рынок акций производителей чипов, по данным Bloomberg, более чем на 240 млрд долларов. Конечно, не остались в стороне и китайские производители полупроводников.

В КНР, естественно, очень возмущены враждебными действиями США.

«Последний выпад США заставит Китай ускорить развитие собственного полупроводникового сектора,- уверен аналитик Omdia Акира Минамикава.- Японским компаниям следует быть готовыми к тому, что в будущем, возможно, через одно-два десятилетия, они потеряют всех китайских клиентов».

По мнению аналитика Korea Investment & Securities Че Минсук, Китаю теперь будет труднее проектировать и производить полупроводники, потому что большую часть полупроводникового оборудования контролируют США с союзниками, такими, например, как Япония и Нидерланды. Развивать же полупроводниковое производство без современного оборудования едва ли возможно.