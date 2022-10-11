Аналитики зафиксировали исторический спад продаж на рынке ПК

Аналитическая компания Gartner сообщила о рекордном падении продаж персональных компьютеров (ПК) за всю историю ведения расчетов с середины 1990-х.

Продажи в июле-сентябре составили 68 млн единиц, что на 19,5% меньше показателя за этот же период 2021 года, передает «Интерфакс». Отмечается, что снижение происходит по итогам четвертого квартала подряд.

По словам главного аналитика Gartner Микако Китагавы, результаты этого квартала можно охарактеризовать как исторический спад для рынка ПК. Эксперт пояснил, что «сбои в цепочках поставок в конечном итоге уменьшились», однако теперь серьезной проблемой стали большие запасы продукции при слабом спросе как на потребительском, так и на бизнес-рынке. Китагава указал на то, что предшкольный сезон продаж также продемонстрировал низкие результаты, несмотря на массовые рекламные акции и снижение цен. «Что касается бизнеса, геополитическая и экономическая неопределенность привели к более избирательным расходам на ИТ, и ПК не были в списке приоритетов», — рассказал эксперт.

При этом сообщается, что тройка лидеров глобального рынка ПК осталось неизменной. На первом месте китайская Lenovo с долей рынка более чем 25%. Продажи компании в третьем квартале упали на 15,3%. На втором — HP (США) с долей 18,7% и сокращением поставок на 27,9%, на третьем — американская Dell Technologies (17,7%, спад по поставкам — 21,1%). Затем следует Apple с долей 8,5% и тайваньская ASUS (8,2%).