Автоконцерн Nissan Motor оценил убытки от ухода из России почти в $700 млн

Компания Nissan Motor понесет убытки в размере около 100 млрд иен ($686 млн) в связи с уходом с российского рынка.

Об этом сообщает пресс-служба японского производителя, передает ТАСС.

«В результате ухода с российского рынка единовременный убыток составит около 100 млрд японских иен. Однако наш прогноз на текущий финансовый год не изменился. После дальнейшего тщательного анализа подробности будут объявлены во время публикации финансовых результатов за второй квартал текущего финансового года», — указывается в сообщении автогиганта.

Сообщается, что исполнительный комитет Nissan 11 октября одобрил продажу своих российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП НАМИ. В Nissan уточнили, что сделка будет официально оформлена в течение ближайших нескольких недель «при условии одобрения соответствующими органами». Она подразумевает опцион на обратный выкуп «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» своей доли, который может быть реализован в течение ближайших шести лет.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге работал с 2009 года. Его производственная мощность составляет до 100 тыс. автомобилей в год. В 2021 году с его конвейера сошло 43 тыс. машин. Предприятие приостановило работу в марте, сославшись на перебои поставок комплектующих. В мае главный исполнительный директор Nissan Макото Утида заявлял, что автоконцерн приостановил операции в РФ и Украине предположительно на год.