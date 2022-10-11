Банк Англии сделал пятую попытку остановить кризис на рынке госдолга

Быстро развивающийся кризис на рынке британского госдолга вынуждает Банк Англии реагировать на него в ежедневном режиме. Только в понедельник он объявил об удвоении объема долгосрочных облигаций, которые он готов выкупать за день, до 10 млрд фунтов стерлингов. Но во вторник он уже внес в программу серьезные коррективы.

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Дело в том, что реакцией на объявление, сделанное в понедельник, стала новая волна распродаж британских бондов. Их доходность вышла на уровень 27 сентября — дня, предшествовавшего началу интервенций Банка Англии. При этом скорость ее роста у некоторых выпусков британских «линкеров» (index-linked gilts) — гособлигаций, выплаты по которым зависят от индекса потребительских цен, — оказалась максимальной в истории.

И во вторник Банк Англии объявил, что включит и их в свою программу выкупа гособлигаций. Он разделил свой ежедневный лимит покупки британских госбумаг надвое — теперь 5 млрд фунтов предназначено для «линкеров».

Банк Англии заявил, что идет на это, поскольку нарушения в функционировании этого сегмента рынка и перспектива самоусиливающейся спирали вынужденных распродаж представляют существенный риск для финансовой стабильности Великобритании. Это уже пятая его попытка за две недели (включая вербальные интервенции) погасить потрясения на рынке госдолга.

Проблема в том, что пока крайним сроком для выкупа назначено 14 октября и приближение этой даты усиливает распродажи на рынке. Но группа представителей пенсионной индустрии уже призвала Банк Англии продлить поддержку до конца этого месяца.

Объем рынка британских «линкеров» составляет около 558 млрд фунтов стерлингов ($617,54 млрд). Некоторые долгосрочные index-linked gilts потеряли более 75% своей стоимости с конца 2022 года.