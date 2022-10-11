Банк Англии успокоит, но не спасет

В понедельник Банк Англии попытался развеять опасения рынка по поводу завершения программы поддержки котировок гособлигаций. Как известно, 28 сентября на фоне взлета доходностей 30-летних Gilt до 5,12% он объявил, что будет вплоть до 14 октября выкупать гособлигации со сроками погашения выше 20 лет на сумму до 5 млрд фунтов в день.

Однако использованные методы дали в лучшем случае половинчатый результат. В первый день после объявления программы доходности рухнули с уровней, превышавших 5%, заметно ниже 4%. Но на прошлой неделе рост возобновился – у 30 Year Gilt с минимума понедельника (3,636%) доходность выросла до 4,407% на максимуме пятницы.

Это соответствует уровням понедельника 26 сентября – интервенция случилась всего через день – что вполне объяснимо. На восьми аукционах, включая и прошедший в этот понедельник, Банк Англии выкупил долгосрочных бондов всего на 4,6 млрд фунтов стерлингов, то есть около 12% от потенциального объема. Между тем многие – от пенсионных фондов, испытывающих проблемы с ликвидностью, до иностранных инвесторов – стремились успеть избавиться от любых британских облигаций. Они рассудили, что после 14 октября ждать улучшения ситуации на британском рынке было бы странно, а вот увидеть продолжение обвала, купированного Банком Англии, можно запросто.

И в понедельник регулятор решил, что настала пора нового вмешательства. С тем, чтобы развеять опасения рынка по поводу скорого завершения программы выкупа, Банк Англии объявил, что удвоит до 10 млрд фунтов объем ежедневного выкупа облигаций. Выглядело это довольно нелепо, учитывая тот факт, что, как уже говорилось, за все предшествовавшее время он не выбрал лимит даже на день.

И при этом Банк подал это как меру, предназначенную, для плавного завершения программы 14 октября. Впрочем, возможно, ему известны конкретные имена институциональных инвесторов, которые не решились продать огромные объемы Gilt по сравнительно выгодным ценам, но теперь вынуждены это делать.

Во всяком случае, в сентябре, когда Банк Англии решился на интервенции, проблемы пенсионных фондов ему были известны очень хорошо. Как признавал впоследствии он сам, речь тогда шла о принудительных продажах бондов на 50 млрд фунтов стерлингов.

Возможно, будучи извещен и на этот раз о текущем масштабе проблем, Банк и решил запустить временные операции репо, которые будут действовать с конца этой недели до 10 ноября. Цель регулятора — позволить банкам ослабить давление на пострадавшие пенсионные фонды. При этом в залог он будет временно принимать даже корпоративные облигации.

И… все это рынки совершенно не впечатлило. Доходность некоторых облигаций (например, 10-летних с привязкой к инфляции) показала самый быстрый рост в истории. У 30-летних она в понедельник подскочила до 4,76%. Это уже уровень вторника накануне интервенции.

Тогда, в сентябре, руководство Банка Англии, по признанию заместителя его управляющего Джона Канлиффа, провело бессонную ночь. Сейчас все это для него уже куда привычнее, и, возможно, так рисковать здоровьем в Банке не будут. Хотя очевидно, что масштабный кризис на британском финансовом рынке пока удалось лишь оттянуть, но не предотвратить.

«Банк Англии успокоит рынок, но не спасет его, — цитировал в понедельник Bloomberg стратега Bank of New York Mellon Джеффри Ю. – Обеспечивая ликвидность наиболее пострадавшим пенсионным фондам, центральный банк не будет ограничивать доходность. Этим фондам необходимо будет очень тщательно управлять своими рисками и быть готовыми к новым потрясениям в будущем».

