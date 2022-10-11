Бизнесу частично помогут пережить мобилизацию

Правительство разработало план первоочередных действий по обеспечению функционирования российской экономики в условиях частичной мобилизации. Его утвердил глава кабмина Михаил Мишустин. В числе мер поддержки — отсрочка по уплате налогов и кредитные каникулы для предпринимателей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации и ряд других послаблений.

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План действий обнародован

Так, Минюст и Минобороны разработают проект федерального закона, согласно которому граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса. Сейчас военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц. Для оформления доверенности новому руководителю индивидуальные предприниматели, главы и одновременно единственные учредители своих компаний при призыве на военную службу получат 5 дней. А если их уже призвали, для таких организаций будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, как и представления деклараций либо иной отчётности.

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Предприниматели также получат право на кредитные каникулы. Соответствующий федеральный закон будет разработан Минфином, Минэкономразвития, Банком России и Корпорацией МСП. Кроме того, сотрудникам, призванным на военную службу по мобилизации, будут продлены сроки действия имеющихся у них разрешений (например, аттестаций) в упрощённом порядке без проведения оценки знаний, умений и иных процедур. Если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить своевременное исполнение контракта на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия могут быть изменены.

«Они также смогут оформить отсрочку по аренде, а в случае невозможности дальнейшего выполнения взятых на себя обязательств по причине мобилизации владельца компании такие бизнес-структуры получат право на изменение условий договоров и на списание возникших неустоек. Эта норма коснётся государственных контрактов, заключённых до конца следующего года. Могут быть скорректированы и условия грантовой поддержки. Появится возможность продления сроков реализации таких проектов, снижения требований к ним и исключения штрафных санкций», — рассказал Михаил Мишустин на правительственном совещании, посвященном указанным вопросам.

К представителям бизнеса также не будут применяться штрафные санкции, в том числе включение в реестр недобросовестных поставщиков. «Если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить своевременное исполнение контракта на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия могут быть изменены», — подчеркнул глава кабмина. Норма коснётся всех контрактов, которые будут заключены до конца 2023 года. Соответствующее постановление правительства должно быть готово к 17 октября.

Как отметил в рамках совещания Михаил Мишустин, разработанные меры «помогут обеспечить стабильную работу российской экономики». Все запланированные решения и законодательные инициативы должны быть подготовлены в самые кратчайшие сроки. При этом председатель правительства подчеркнул, что обозначенные меры поддержки будут приняты только на время действия указа о частичной мобилизации.

Как отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» независимый аналитик, автор Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов, к сожалению, ситуация, связанная с мобилизацией, негативно отразилась на экономике. Так, указал он, норма об отсрочке уплаты мобилизованными гражданами кредитов уже вызвала сокращение выдачи ипотеки мужчинам призывного возраста: банки таким образом снижают свои риски.

Как полагает эксперт, с сохранением бизнеса будет, скорее всего, тоже все будет не так уж просто. Например, пока хозяин на фронте, возрастают риски рейдерской атаки или потери бизнеса из -а некачественного управления. Кроме того, объявить о льготах и гарантиях — это одно, а реализовать их на практике — совсем другое. Особенно интересны коллизии по срыву госконтрактов мобилизованными предпринимателями. Госконтракты и в мирное время были очень болезненной и непростой темой, а в нынешних условиях — и подавно, указал Дмитрий Адамидов.

Лучше, чем ничего

«Хотелось бы верить, что ситуация с мерами поддержки не окажется примерно такой же, как во время пандемии: они вроде бы есть, но воспользоваться ими могут не все, — заявил “Экcперту” основатель и CEO компании "Бюро цифровых технологий" Виталий Зарубин. — К тому же пока не совсем понятно, как и с какого времени будет действовать та или иная мера».

Например, в программе заявлена отсрочка по налоговым платежам, но такая отсрочка не означает отмены платежей. То есть по окончании мобилизации у предпринимателя может появиться огромная задолженность, сроки оплаты которой не определены, поскольку сама отсрочка распространяется только на период мобилизации. Возможно, предположил Виталий Зарубин, было бы разумно распространить эти меры на все административные и договорные отношения, то есть приравнять мобилизацию к форс-мажору, чтобы предприниматели могли по закону освободиться от ответственности за неисполнение обязательств, связанное с мобилизацией.

По словам эксперта, необходимо учитывать, что в отличие от коронавирусных времен, бизнес сегодня вынужден быть частью сложного взаимодействия различных государственных структур, занимающихся обеспечением обороноспособности страны. И реализация мер поддержи не должна тормозиться из-за дезорганизации правового регулирования мобилизации, а именно с этим сейчас сталкивается средний и малый бизнес.

Однако действия правительства, которое старается поддержать бизнес — это гораздо лучше, чем ничего. «Безусловно, данные нормы, особенно та, что касается собственников бизнеса, поможет тем, кто мобилизуется, так как бизнес сталкивается с проблемами относительного того, что делать дальше с компанией, и как она будет работать», — констатировал в комментарии «Эксперту» Вадим Ткаченко, юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube.

Он подтвердил, что не все проблемы будут решены при помощи нового законопроекта, ведь у некоторых мобилизованных нет возможности кому-то передать по доверенности бизнес. Также не все, кому он будет перед, смогут им правильно управлять и зарабатывать те деньги, которые мог делать человек, вовлеченный в свое дело.

И все же, уверен Вадим Ткаченко, если соответствующий закон будет принят, это поможет хотя бы в том плане, что на определенный момент времени заморозит ряд контрактов, не позволит компаниям уйти в чёрный список и, наверное, они смогут избежать банкротства.

Также то, что мобилизованным даются льготы по налогам, по отсрочке их уплаты — это большое подспорье, хотя пока и непонятно, на какой период это будет сделано. То же касается и деклараций. Потому стоит дождаться дальнейших событий, и затем делать практические выводы в отношении предложенного правительством плана, заключил эксперт.