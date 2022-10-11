«Большая семерка» сыграла на повышение российских акций

После снижения в первый час торгов российский рынок акций сумел развернуться вверх.

Как и ожидали с утра некоторые аналитики, сегодня спрос перекинулся на менее ликвидные акции эмитентов, бизнес которых ориентирован на внутренний рынок. В лидерах роста ближе к закрытию основной сессии были бумаги энергетиков: «Россети», ФСК ЕЭС, «Юнипро», а также таких компаний как Fix Price Group, «Черкизово», МТС, VK. Это абсолютно нормальное явление: после бурного роста «голубых фишек», который наблюдался вчера, интерес перетекает во «второй эшелон», менее подверженный санкционным рискам.

Свыше 2% прибавляет «Роснефть», несмотря на то, что нефть сегодня просела более чем на 2%, до $94 за баррель. Нефть дешевеет вместе с другими рисковыми активами: европейскими и американскими акциями, а также металлами. Причиной очередных распродаж послужил доклад МВФ, в котором прогноз роста мировой экономики в 2023 году снижен на 0,2 п.п. — до 2,7%.

Надо сказать, что подобные оценки мирового ВВП ожидались аналитиками, а распродажа «по факту» подтверждает лишь тот факт, что американский фондовый рынок находится в нисходящей фазе и тянет за собой сырье.

Рост же «Роснефти» на падении стоимости ее основной продукции, по предположениям ряда трейдеров, вызван тем, что либо сама компания откупает собственные акции, либо на рынок периодически выходит «стратегический бык», который стремится консолидировать большой пакет акций крупнейшей российской нефтяной компании.

Вновь не радует «Газпром», который сегодня дешевеет. Впрочем, пока это можно объяснить фиксацией прибыли спекулянтами, которые купили вчера бумагу на пике ее падения и сумели заработать за день порядка 10%.

В целом картина по российскому рынку акций существенно улучшилась. Несмотря на вчерашний огромные дивидендный гэп в «Газпроме», который «отминусовал» Индекс Мосбиржи примерно на 3,5%, основной индикатор российского рынка акций сумел уйти в середину диапазона 1900-2000 пунктов. Этот коридор, как полагают аналитики, будет актуален как минимум до конца недели. Причем, вероятность выхода из него вниз больше, чем пробой сильного сопротивления 2000 пунктов.

Наибольшим препятствием для покупок акций является не столько негативный внешний фон, сколько геополитически риски. Но сегодня геополитика как раз поддержала фондовых «быков». Так называемая «Большая семерка», заседавшая по Украине, не приняла никаких решений, ограничившись словоблудием о поддержке украинского режима и пригрозившая России «решительным ответом» в случае гипотетических атак на западную инфраструктуру.

Приостановилось и ослабление рубля, продолжающееся восьмой день подряд. Ближе к закрытию основных торгов за доллар на Московской бирже давали около 63,8 рубля. При этом на валютном рынке продолжает сохраняться бэквордация, то есть «живой» доллар стоит дороже фьючерсного контракта.

«В обычной обстановке фьючерсный контракт на доллар должен быть немного выше, чем торгуется курс доллара на спотовом рынке. Сейчас все наоборот: фьючерс стоит значительно дешевле, чем наличный доллар. Одно из возможных объяснений этой ситуации выглядит так: банки при конвертации долларовых депозитов клиентов в рублевые оказываются в длинной позиции по доллару и продают его через беспоставочные фьючерсы, чтобы снизить свой валютный риск», — рассказал в интервью «Эксперту» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Бэквордация наблюдается уже очень долго — с 30 сентября, чего прежде в истории российского валютного рынка не было. Раньше появление аномальных спрэдов между «наличным» долларом и фьючерсом на него быстро схлопывали арбитражеры, зарабатывающие на разнице цен одного и того же инструмента.

«Чтобы заработать на глубокой бэквордации фьючерса на доллар (SiZ2) и долларом на спот-рынке (USDRUB_TOM), нужно занять доллар у брокера, продать на бирже, а полученные рубли частично использовать для покупки соответствующего фьючерса на доллар (SiZ2) и частично разместить рубли в покупку каких-нибудь надежных рублевых облигаций. В момент экспирации мы получаем обратно рубли, продаем облигации, откупаем валюту, которую возвращаем брокеру, — поясняет Потавин. — Сейчас выполнить такую схему проблематично, поскольку многие из профучастников рынка (брокеры) вывели наличную валюту из НКЦ на фоне рисков блокировки работы из-за санкций. Очевидно, что сейчас в НКЦ сложился дефицит валюты. По этой причине многие брокеры просто запретили своим клиентам открывать короткие позиции на споте по долларам. Поэтому реализация вышеописанной схемы стала невозможной».

Не исключено также, что доллары покупают крупные игроки и реальный бизнес, чтобы сбалансировать свои резервы. Как только они и банки закроют свои потребности, «живой» рубль при стабильности других факторов начнет укрепляться.