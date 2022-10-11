Четыре ошибки Зеленского

Зеленский готовит новый номер для выступления перед западными политиками. Именно так пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова прокомментировала созыв экстренного заседания «Большой Семерки» (G7), на котором якобы настоял украинский президент после нанесения Россией масштабных ракетных ударов по объектам на территории Украины. Очевидно, что киевский лидер надеется в ответ на свой номер получить от западных партнеров помощь и поддержку – причем как риторическую, так и практическую (в вооружениях, деньгах и т.п.).

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Казалось бы, он ее получит. Еще до проведения саммита G7 (если он вообще будет проведен) лидеры стран Запада поддержали Украину. Не обратив внимания на террористический акт Киева против Крымского моста (либо поддержав террористов устами сателлитов, как-то министра иностранных дел Эстонии и министра внутренних дел Словакии), Запад сейчас обвиняет Россию в нанесении ударов по Украине и демонстрирует готовность еще больше поддержать Киев. «Эти атаки еще больше укрепляют нас в стремлении поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется», - заявил Джозеф Байден. «Глубоко потрясен нападениями России на мирных жителей в Киеве и других городах Украины. Таким действиям не место в XXI веке. Я осуждаю их самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути», - отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Однако если в Киеве ждут, что за этой риторикой последует перевод западной помощи киевскому режиму на принципиально новый уровень, то они, скорее всего, заблуждаются. Запад готов поддерживать Украину, готов спонсировать ее войну против России – однако, судя по происходящим событиям, крайне недоволен попыткой украинского хвоста покрутить западной собакой.

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Дело в том, что на Западе (в отличие от Украины) оценивают события не только в краткосрочной, но и, как минимум, в среднесрочной перспективе. Они видят, что Россия не сломалась под санкциями – и начинают догадываться, что и не сломается. Они видят, что российское общество продолжает поддерживать боевые действия, и их недовольство связано (точнее, было связано) скорее с недостаточно жесткой реакцией на украинские провокации. Они видят разницу в потенциалах между Украиной и Россией (в мобилизацинном ресурсе, промышленном потенциале, инфраструктуре, тыле и т.п.). Наконец, они понимает, что Москва усиленно готовится к зимней наступательной кампании – первые партии из числа мобилизованных уже прибыли на фронт (а помимо них будут и другие со всех просторов России).

И в этой ситуации у США и ЕС было два выхода (помимо, естественно, пассивного взирания на разгром Украины). Первый – резко усилить как масштаб, так и качественное содержание военной помощи Киеву. Поставлять современные системы ПВО, самолеты, дальнобойные ракеты – проще говоря, вложить в Украину весь совокупный военный потенциал НАТО (который, конечно же, больше, чем российский). Однако подобная эскалация чревата ядерной войной с Россией, о чем предупреждают многие западные аналитики.

Вторым же выходом является прощупывание почвы для мирных переговоров с Москвой. Естественно, сам Байден или Шольц с такими предложениями выйти не могут, поэтому предложения артикулируются устами либо чиновников второго эшелона, либо топовых отставных политиков, либо лидеров общественного мнения. Именно поэтому, в частности, бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель говорит о необходимости создавать систему коллективной безопасности в Европе с участием России (как предлагал Путин), а не против нее (как хотели американцы и руководство НАТО). Именно поэтому представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби призывает к мирным переговорам, уверяя, что конфликт «слишком затянулся».

Наконец, именно поэтому Илон Маск предложил конкретную формулу этих переговоров, включающую в себя процедуру (ее оценка, это вопрос отдельный) по «международной легализации» присоединения к России освобожденных территорий Украины, а также придание Украине нейтрального статуса.

А вот это он напрасно

И вот этот второй вариант, по которому идет ряд западных сил и о котором посылает сигналы Зеленскому, категорически не нравится украинскому президенту. Зеленский не готов подписываться под отказом от территорий, которые он считает своими – а также не готов заканчивать войну, которая возвела этого актера на чуть ли не самую яркую в мире роль. Именно поэтому Владимир Зеленский (чувствуя, естественно, за собой поддержку части западных игроков – британцев, поляков, а также «ястребиной» части администрации Байдена) не только хамит Илону Маску, но и совершает ряд самостоятельных шагов, которые саботируют движение к переговорному процессу. И за последнее время таких ярких «ястребиных» шагов было сделано как минимум четыре.

Во-первых, подписание бумажки о экстренном вступлении Украины в НАТО. Зеленский этот, пускай и фарсовый шаг с альянсом не согласовывал и фактически заставил западные страны пройти по очень тонкой грани между формальной поддержкой Украины и отказом от даже намеков на ускоренное вступление, поскольку эти намеки могли вызвать крайне жесткую реакцию Кремля.

Во-вторых, публичный отказ от любых переговоров с Москвой до смены власти в Кремле. Конечно, чисто теоретически Россия могла бы заключить какое-то обязывающее соглашение с Западом без участия Украины, однако нет никаких гарантий, что Украина в этом случае его будет выполнять, и что в случае невыполнения Запад (который, по словам самого Путина, регулярно Россию кидает) не разведет руками и не скажет: «ну мы с ними ничего не можем сделать».

В-третьих, призыв лидера Украины к Западу о нанесении превентивного ядерного удара по Украине. Призыв, который пресс-секретарь Зеленского потом дезавуировал, заявив, что «шефа не так поняли» - видимо, потому, что реакция на эти слова со стороны Запада, переданная по закрытым каналам, была уж слишком жесткая.

Наконец, в-четвертых, теракт против Крымского моста. Теракт, который стал пересечением уже самой что ни на есть красной линии и неизбежно вызвал за собой решительный и разрушительный ответ со стороны России. Теперь Запад опять должен будет хотя бы формально поддержать Украину и на какое-то время забыть о призывах к мирным переговорам. На короткий период.