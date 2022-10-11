«Решением Министра обороны Российской Федерации командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — сообщалось в сводке Сводка Минобороны России о ходе проведения СВО на территории Украины от 8 октября 2022 года.

Занимающий (с ноября 2017 года) пост главкома Военно-космических сил (ВКС) России, до этого он командовал войсками Восточного военного округа (ВВО, с октября 2013 года). Герой России Сергей Суровикин был командующим российской группировкой войск на территории Сирийский Арабской Республики. Под его руководством российские войска добились поставленных перед ними в Сирии целей, полностью сломив сопротивление боевиков.

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24 июня стало известно, что генерал армии Сергей Суровикин в ходе спецоперации на Украине командует Южной группировкой российских войск. Под его командованием героя российские войска освобождали Луганскую народную республику, нанеся поражение частям ВСУ в районе населенных пунктов Горское и Золотое.

«Полномочия Суровикина расширены, в его руках — все нити управления специальной военной операцией, — сказал "Эксперту" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Ему будет подчинена вся группировка сил и средств, и плюс, очевидно, будет прямой выход, при необходимости, на первое лицо, на Верховного главнокомандующего. Это позволит наиболее оперативно решать различные вопросы».

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Говоря о первоочередных задачах командующего российской группировкой в зоне СВО, Коротченко выразил мнение, что Суровикину предстоит укрепить существующие рубежи и грамотно распорядиться мобилизационным ресурсом.

«Суровикин будет командовать всеми силами и средствами в зоне СВО. До этого подобных полномочий никто на месте не имел. В данном случае ему предстоит быстро разобраться в ситуации, заняться закреплением тех позиций, которые мы сейчас занимаем, с тем чтобы, дождавшись подхода вновь сформированных в ходе мобилизации частей и соединений, уже планировать какие-то различные действия», — сказал Коротченко.

Карт-бланш для командующего

Мнение коллеги поддержал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Принятое решение о едином командующем войсками спецоперации очень мудрое. Оно должно привести к высокой степени эффективности. Плюс, поверьте мне, вновь назначенному командиру всегда дают определенный карт-бланш, особенно на такой высокой должности. Его должны поддерживать Верховный Главнокомандующий, начальник Генштаба, министр обороны, потому что это согласованная кандидатура», — поделился мнением военный эксперт.

Кошкин также высоко отозвался о боевых качествах генерала. «Тяжелейший конфликт в Таджикистане, чеченская война, и, наконец, военная операция в Сирии, где Суровикин безусловно значительно усовершенствовал свое боевое мастерство как полководец, как человек, несущий ответственность за организацию и проведение операции на театре военных действий — эти важные события в его жизни определяют его профессиональную направленность. Это не паркетный генерал, а человек, который понимает: что нужно для того чтобы был успех в боевой операции. Хотелось бы чтобы Суровикин смог выстроить отношения со всеми командующими. Думаю, у него получится», — полагает военный политолог.

Рассуждая о перспективах самой СВО, в связи с назначением Суровикина, собеседник «Эксперта» сказал, что результаты этого кадрового решения еще впереди.

«Скажем, решение о вчерашнем массированном ударе по инфраструктуре Украины можно принять лишь по согласованию с высшим руководством. А вот осуществить его — это уже мастерство вновь назначенного командующего. Мы видим, что с назначением Суровикина меняется парадигма спецоперации. Не думаю, что это только от него зависит, но есть ощущение, что он оказался на изломе того временного рубежа, когда потребовались новые подходы для того чтобы достичь соответствующих результатов СВО. И Россия меняет свой подход», сказал Кошкин, выразив надежду на этот подход как на системный и ведущий к успеху.