Экс-замглавы МЧС РФ заявил, что удары по Украине парализуют обеспечение ВСУ

Продолжение массированных ударов по критической инфраструктуре Украины может парализовать всю систему обеспечения военных действий киевского режима, а также осложнит управление государством.

Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший заместитель главы МЧС РФ, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев. По его словам, пока энергетическая система Украины полностью не разрушена полностью, а многие повреждённые объекты пригодны для ремонта. Кроме того, часть из этих объектов были включены в закольцованные системы, что резервирует энергетические возможности.

«Однако ущерб от ударов ощутим. И если их продолжить можно добиться паралича в системе обеспечения военных действий со стороны Украины», – подчеркнул Фалеев.

Он при этом отметил, что результаты массированных ударов можно рассматривать в нескольких аспектах. По его мнению, они привели к временным нарушениям производства и ремонта военной техники, а также системы железнодорожных перевозок.

«Также их последствия социально ощутимы, потому что нарушают жизнеобеспечение значительной части населения и оказывают психологическое давление, усложняют управление государством. Кроме того, они демонстрируют возможности российской армии и эффективно воздействуют на объекты по всей территории Украины», – резюмировал экс-замглавы МЧС РФ.

Как ранее писал «Эксперт» на брифинге 11 октября Минобороны РФ сообщило о достижении всех целей нового массированного удара по Украине.

«Сегодня ВС РФ продолжили массированный удар по объектам военного управления и энергетики Украины, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», – заявили в Министерстве обороны России.