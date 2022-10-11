Эксперты положительно оценили тенденции экономического роста, обозначенные в прогнозе СЭР Москвы на 2023-2025 годы

Инвестиции в экономику столицы будут расти на 7,2–7,9% в год в 2023-2025 годах. Такой прогноз социально-экономического развития Москвы на 2023–2025 годы озвучили и одобрили на заседании правительства города. Эксперты считают, что положительные прогнозы стали возможны благодаря продуманным действиям московских властей.

«Возврат экономики Москвы к траектории устойчивого роста в 2023 году - закономерное следствие продуманных мер поддержки бизнес-среды и инвестиции в инфраструктуру. Циклическое сокращение выпуска товаров и услуг носило временный характер и было нивелировано последовательным курсом на новую индустриализацию. Немалую роль сыграл масштаб и гибкость московского рынка труда, поддерживающего постоянный и высокий уровень занятости», - отметил независимый экономист Андрей Бархота.

Как следует из информации мэрии, среднегодовой рост ВРП в 2023–2025 годах может составить 2,8–3,3%. По итогам 2022 года ожидаемый объем инвестиций в основной капитал города может достигнуть 5,3 трлн рублей. В 2023–2025 годах рост инвестиций составит 7,2–7,9% в год.

Процессы восстановления потребительского спроса, импортозамещения, переориентации экспорта на новые рынки, а также роста объема государственного заказа станут факторами роста промышленного производства.

Прогнозируется, что драйверами развития экономики останутся розничная торговля и сфера платных услуг. Рост в этих отраслях в 2023–2025 годах оценивается на уровне 2,0–3,7% и 1,3–3,5% соответственно.

Ключевыми факторами улучшения показателей будут снижение инфляции, повышение реальной заработной платы и рост потребительского кредитования. Официальная безработица прогнозируется на уровне — 0,4–0,5%.

Инфляции и темпы роста цен постепенно снизятся до 5,5% в 2023 году и до 3,8% к 2025 году.

Восстановить инвестиционную активность планируется благодаря смягчению денежно-кредитной политики и повышению доступности заемных средств. Промышленное производство будет расти за счет восстановления потребительского спроса, импортозамещения, переориентации экспорта на новые рынки, а также роста объема государственного заказа.

«Московский рынок демонстрирует положительную динамику основных экономических показателей. Главное, на мой взгляд, - своевременность принятия мер по всем статьям, которая оказывает непосредственное влияние на бизнес. Вот недавно включили меры поддержки, связанные с мобилизацией, стабилизировали ситуацию. Летом текущего года наметилась тенденция возобновления экономического роста. Соответственно это дает основания полагать, что многие сферы, в числе которых розничная торговля, промышленность, энергетика, сфера услуг и т.д. продолжат свое развитие», - прокомментировала председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк.

Прогноз правительства основан на анализе факторов, влияющих на социально-экономическое развитие Москвы, и оценке динамики основных показателей развития экономики и социальной сферы.