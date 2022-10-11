Госзакупки у МСП: мобилизация непреодолимой силы

Минфин предложил поддержать участников госзакупок, которых коснулась частичная мобилизация. Ведомство направило в правительство пакет инициатив, которые призваны «снизить риски неисполнения контрактов».

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В первую очередь речь идет о возможности изменения существенных условий госконтрактов в случае возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, которые влекут «невозможность его исполнения в связи с мобилизацией».

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Кроме того, предлагается запретить вносить в реестр недобросовестных поставщиков тех, кто не смог выполнить свои обязательства из-за мобилизации. Она является «обстоятельством непреодолимой силы». Из-за этого же обстоятельства заказчики, по замыслу Минфина, должны будут списывать неустойки, начисленные за неисполненные или не так выполненные контракты.

По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, данная мера может найти обширное применение в сфере госзакупок. Ведь объявленная президентом частичная мобилизация касается в том числе предпринимателей и руководителей юридических лиц.

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«Предоставление права изменения условий госконтрактов в случае призыва по мобилизации стороне контракта позволит избежать мер ответственности, предусмотренных этим документом, а также сохранить договорные правоотношения с государственным органом, с которым он был заключен», — отмечает юрист.

Получается, бизнесу, работающему по госконтрактам предлагается разрешить «доделать работу по возвращении». Без каких-либо претензий к исполнителям. А вот заказчики при этом могут столкнуться с дополнительными сложностями.

«Как итог, такая мера позволит сохранить действующие контракты и существующие правоотношения в сфере госзакупок. Но как следствие, сроки исполнения могут удлиниться, а сама невозможность исполнения может повлечь связанные последствия по другим контрактам и договорам», — говорит Мария Спиридонова.

Закупки — почва под ногами МСП

Тем не менее, в условиях беспрецедентных санкций и курса на развитие собственного бизнеса, именно его поддержка — в приоритете. Государство уже предприняло целый комплекс мер, направленных на это, делая акцент в том числе на МСП.

«Работающих мер поддержки МСП в настоящий момент достаточное количество. Так, неплохо себя показал механизм кредитных каникул, внутри которого предприниматели могут обратиться за отсрочкой на полгода по выплатам полученных кредитов и процентов по ним. Кроме того, постепенно занимает свое место механизм Системы быстрых платежей, СБП, с отсутствием комиссий и ростом лимитов. Решение ввести мораторий на плановые проверки малых и средних компаний, а также ИП, на практике сработало весьма эффективно», — комментирует решения властей первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

При этом, по словам экспертов, госзакупки уже прочно вошли в жизнь многих представителей малого и среднего бизнеса. Одним из драйверов процесса стало повышение минимальной доли контрактов с МСП с 20 до 25%.

«Программа по повышению минимальной доли закупок у МСП в этом году позволила бизнесу небольшого формата лучше встать на ноги. Из-за нюансов с реализацией закупок, инструмент, действительно, не всегда работает так, как задумано, но с течением времени спорные детали будут исключены», — говорит Павел Сигал.

Собственно, исключение этих деталей идет в рабочем порядке — параллельно со стремительным увеличением доли участия МСП в тендерах. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, уже в первом квартале этого года показатель значительно превзошел установленный правительством план. Вместо 25% доля МСП составила 38%, а общая сумма закупок за квартал превысила 899 млрд рублей.

«Главный фактор, который этому способствовал — уход иностранного бизнеса из России и стремление бизнеса заместить появившиеся ниши. Вероятнее всего, что этот процесс продолжится, несмотря на последние изменения в политической и общественной жизни страны», — полагает эксперт.

«Бизнес, несмотря на сложности, умеет к ним подстраиваться, ищет альтернативы и находит немало возможностей. Особенно в ситуации, когда государство оказывает масштабную поддержку и стимулирует малые и средние предприятия к развитию новых направлений и участию в процессе госзакупок», — добавляет Артем Деев.