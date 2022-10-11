Кабмин не выдал «ЛУКойлу» лицензию на освоение участка «Надежда» в Калининградской области

Правительство РФ отказало «ЛУКойлу» предоставить лицензию на освоение участка углеводородов «Надежда» в Балтийском море.

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в нефтяной отрасли. Причины отказа в настоящий момент не сообщаются; в самой компании ситуацию не комментируют.

Издание отмечает, что «ЛУКойл» добивался получения лицензии на участок в течение шести лет, при этом компания является единственным недропользователем на российском шельфе Балтики. Сообщается, что других претендентов на «Надежду» не было, но торги так и не были проведены.

Участок федерального значения «Надежда», расположенный в Калининградской области, не относится к континентальному шельфу, доступ к которому разрешен только государственным предприятиям. В сентябре прошлого года «дочка» «ЛУКойла» — «ЛУКойл-Калининградморнефть» — подала заявку на участок.

«Надежду» предлагалось передать в рамках реализации так называемого заявительного принципа в морях, поясняет ТАСС. Согласно этой схеме компания берет участок недр для геологоразведки, по ее результатам предприятие определяет запасы, которые потом ставятся на госбаланс. При этом компания не обязана производить разовый платеж за участки в связи с высокой степенью неопределенности с точки зрения результатов поиска и перспектив добычи. В случае подтверждения запасов компания может получить лицензию на разведку и добычу по праву «первооткрывательства» и уже за это будет платить в бюджет исходя из ценности месторождения.