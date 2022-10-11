Компания из технополиса «Москва» удвоит выпуск оборудования для очистки нефти

Компания VDK, выпускающая продукцию в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», намерена более чем вдвое нарастить производство систем очистки нефти. Эта продукция является ее собственной разработкой и сегодня применяется вместо импортных аналогов, сообщил 11 октября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«На данный момент компания выпускает около 20 комплектов систем очистки нефти в год и поставляет их практически всем крупным нефтегазовым заводам России, в том числе «Роснефти», «Газпрому» и «Транснефти». Сейчас предприятие готовится нарастить производство до 50 комплектов в год», — рассказал Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что до недавнего времени лидерами по поставке такого оборудования в России были зарубежные производители. Однако российские ученые и инженеры доказали, что их технические решения успешно конкурируют с ведущими мировыми аналогами.

Как уточнили в компании, у нефти, добытой из скважины, много примесей, таких как вода или минеральные соли. Они негативно воздействуют на системы доставки топлива во время его транспортировки до нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы извлечь эти компоненты, в нефть добавляют разные химические присадки: они абсорбируют и выводят «ненужные» вещества. Это сложный процесс: нужно постоянно контролировать состав и количество необходимых добавок, а также рационально смешивать их.

Новые системы компании VDK позволяют добавлять необходимые химические присадки автоматически, четко рассчитывая нужный объем. При этом такое оборудование могут использовать как в нефтедобыче, так и в других сферах, где требуется смешивать жидкость с какими-то добавками: например, в водоподготовке. Выпуск таких систем налажен на производстве, расположенном в ОЭЗ «Технополис Москва».

По оценке гендиректора технополиса Геннадия Дегтева, удобная логистика и развитая инфраструктура московской ОЭЗ способствуют развитию предприятий, привлечению инвестиций и росту выручки компаний. «Это стимулирует организации перенаправлять средства в наращивание своих производственных мощностей. Сегодня в компании VDK, расположенной на площадке «Печатники», работают около 30 человек. В ближайшее время предприятие планирует увеличить их количество до 50», — подчеркнул он.

VDK специализируется на создании и выпуске аппаратов для нефтехимической и обрабатывающей отраслей, а также систем водоочистки. Автоматизированная система обессоливания и обезвоживания нефти — оригинальная разработка специалистов предприятия.

ОЭЗ «Технополис Москва» расположена на пяти площадках общей площадью 223 га. На ее территории действует льготный режим предпринимательской деятельности. По официальным данным, объем инвестиций компаний, локализовавших производство на этой территории, превышает 80 млрд рублей.