Компания-владелец АЗС «Трасса» получила кредитный рейтинг А-, прогноз «стабильный»

Присвоение АО «ЕвроТранс» высокого рейтинга в АКРА обосновали «сильным бизнес-профилем, учитывающим высокую диверсификацию форматов продаж топлива и сопутствующей продукции и наличие быстрых электрических заправочных станций, высоким уровнем корпоративного управления, а также средними рыночной позицией Компании на рынке Москвы и Московской области и географической диверсификацией».

При этом в рейтинговом агенстве пояснили, что имеют в виду под «ильным бизнес-профилем». Это означает, что спрос на продукцию компании, имеющей узнаваемый бренд «ТРАССА», имеет низкую цикличность, бензин и дизтопливо — товар первой необходимости, при этом «ЕвроТранс» концентрируется на массовом сегменте рынка (доля розничных продаж топлива в выручке составляет около 60%) и в то же время развивает различные форматы, дополняя продажу основного продукта широким ассортиментом сопутствующих товаров и продукции фастфуда (около 10% выручки), которые поставляет с собственной фабрики-кухни, а также ресторанов при АЗК. Кроме того, компания имеет пять комплексов быстрой зарядки электромобилей мощностью 150 Квт. Розничная сеть «ЕвроТранса» насчитывает 54 АЗК, расположенных в Москве и Московской области, предлагая клиентам удобные современные сервисы, в том числе мобильное приложение и топливные карты (позволяют приобретать топливо и получать скидки и бонусы юридическим и физическим лицам).

Высокую оценку АКРА определили и последовательные усилия компании по развитию сети заправочных станций, а также строительству собственных производственных активов, числе которых нефтебаза, фабрика-кухня и завод по производству стеклоомывающей жидкости.

При этом в рейтинговом агентстве отмечают, что собственники компании взодят совет директоров и принимают участие в операционной деятельности дочерних компаний, занимая в них должности генеральных директоров. Средства от операционной деятельности (FFO) АО «ЕвроТранс», по его собственной оценке, в 2022 году могут составить до фиксированных платежей и налогов порядка 4,3 млрд руб.

АКРА же прогнозирует более высокий уровень — до 5 млрд. руб, учитывая благоприятную конъюнктура цен на топливо.

Как отметил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев, «Стабильная ситуация на топливном рынке, значительное количество АЗС, комфортный сервис на заправках — все это подтверждает, что при высоком уровне менеджмента бизнес заправочных станций прибылен. Остается только поставить их в пример и предложить провести обучающие мероприятия для всех независимых АЗС страны, как можно существовать и развиваться без собственной нефтяной скважины и НПЗ». Он рад, что развитие и движение вперед одной из крупнейших независимых сетей АЗС России получило высокую оценку финансовых институтов.

При этом, подчеркнул заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, «как таковое моторное топливо на протяжении последних лет перестало быть основным конкурентным преимуществом для сетей АЗС. На первый план выходят такие показатели как наличие и объём сопутствующих товаров и услуг. "Трасса" — хороший пример заправочной сети, понимающей и на 100% использующей этот факт». По его словам, АЗС этого бренда выгодно расположены, а ассортимент сопутствующих товаров крайне широк и в полной мере учитывает сезонный фактор.