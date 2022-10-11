Крым наладил транспортную логистику через сухопутный коридор. Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, сухопутный коридор проходит по территориям новых субъектов нашей страны, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал «Эксперт», утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении полуострова. В результате ЧП были частично обрушены два автомобильных пролёта переправы. Частично пострадало и железнодорожное полотно.

Во время встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным президент РФ Владимир Путин назвал случившегося терактом, который был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры, и за ним стоят спецслужбы Украины.

В свою очередь Бастрыкин сообщил, что уже сделаны определённые «обоснованные выводы». Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205 «Терроризм», и это, по его словам, подтверждают данные первоначального этапа расследования.

Следователи допросили многих свидетелей и очевидцев, проведены взрывотехническая, генетическая, криминалистическая экспертизы. Председатель СК РФ также рассказал, что установлен маршрут движения подорванного грузовика – это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край.

Установлены и перевозчики – лица, которые участвовали в организации его движения. Кроме того, удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории России.