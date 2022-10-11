Лавров: Россия готова выслушать любые предложения по Украине

Россия готова выслушивать любые предложения по Украине. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, нельзя, передаёт РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах по ситуации на Украине при посредничестве Анкары, Лавров отметил, что для него очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина такие вопросы перед нами поставить.

«Мы кроме публичных объявлений пока ничего не слышали. Но Россия готова выслушивать любые предложения, мы готовы выслушать всех и вся.

Но, конечно же, мы не можем заранее сказать, что тот или иной конкретный процесс обязательно приведёт к результату. Для начала надо понять, что конкретно предлагается и каково содержание этих инициатив, которые вот так быстро и громко распространяются в публичном пространстве», – резюмировал Лавров.

Как ранее писал «Эксперт», президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут двустороннюю встречу на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который пройдёт в Астане. Согласно информации AFP, которое ссылается на источники в турецких правительственных кругах, встреча двух лидеров состоится в среду, 12 октября.

Напомним, Саммит под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева намечен на 12-13 октября. Предполагается, что Путин и Эрдоган будут в нём участвовать.