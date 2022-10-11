Лионель Месси возглавил топ-100 футболистов всех времен

Нападающий сборной Аргентины по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жерме» Лионель Месси попал на первую строчку в списке ста лучших игроков всех времен по версии издания FourFourTwo.

На втором месте оказался другой легендарный аргентинец, ушедший из жизни в ноябре 2020 года Диего Марадона.

В тройку лидеров также попал португалец Криштиану Роналду, выступающий за английский «Манчестер Юнайтед». В топ-5 вошли бразилец Пеле и француз Зинедин Зидан.

В рейтинге есть два советских футболиста: 31-е место занимает вратарь сборной СССР Лев Яшин, 52-е — Олег Блохин, выступавшие за московское и киевское «Динамо» соответственно.

Лев Яшин в 2020 году был назван журналом France Football лучшим голкипером в истории мирового футбола. Ранее Яшин признавался лучшим голкипером XX века Международной федерацией футбола. Он стал единственным футбольным вратарем, удостоенным награды «Золотой мяч».