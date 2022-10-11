Лукашенко примет российских военных

В последние дни президент Белоруссии Александр Лукашенко заметно активизировался на украинском направлении. И это по всей видимости свидетельствует о том, что долгие кулуарные переговоры с Москвой по вопросу хода специальной военной операции наконец дали о себе знать.

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На совещании по вопросам безопасности, которое прошло в Минске 10 октября, глава Союзного государства заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании региональной группировки войск на границе с Украиной.

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«Формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — сказал белорусским военным и силовикам Александр Лукашенко.

Он уточнил, что основой этой группировки будут Вооруженные силы Белоруссии, однако каким будет ее количество и линия дислокации пока неизвестно. Известно только то, что Белоруссия примет на своей территории «не одну тысячу» российских военных, как заверил Лукашенко.

Необходимость развертывания этой группировки белорусский президент обосновал тем, что Украина сама готовится нанести удар по территории республики: «Открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, однако процесс пошел». Лукашенко пригрозил, что в случае агрессии со стороны ВСУ последствия за диверсию на Крымском мосту покажутся Украине «цветочками».

О растущем напряжение на украинской границе Минск сигнализирует уже не в первый раз. Еще 9 октября Погранкомитет республики отметил, что на границе с Белоруссией заминированы все дороги, взорваны автомобильные и железнодорожные мосты и обустраиваются блокпосты. В тот же день послу Украины Игорю Кизиме была вручена дипломатическая нота, в которой утверждалось, что Киев «планирует нанести удар» по территории соседней страны. А на прошлой неделе Лукашенко сообщил о том, что силы ВСУ, стянутые к границе с Белоруссией, оцениваются в 15 тысяч солдат.

Официальных комментариев на этот счет с российской стороны еще не прозвучало. Однако сам факт создания и развертывания Региональной группировки войск, перед которой, как заверил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин, стоят «сугубо оборонительные» задачи, может быть важен для Москвы, поскольку создаст дополнительное напряжение для ВСУ на северном направлении.

«Повышенная активность вооруженных сил Белоруссии и правда наблюдалась в последнее время, — констатирует Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта “Ватфор”, но при этом добавляет, что белорусская армия едва ли будет сейчас напрямую участвовать в боевых действиях. — Возможно, просматривается смысл объявления о развертывании группировки на границе Украины, чтобы заставить ВСУ развернуть какие-то силы для прикрытия, что, соответственно, “проглотит” часть украинских резервов. Кроме того, это может заставить переоценить приоритеты европейских стран: помощь ВСУ в ущерб собственному военному потенциалу будет становиться все менее “подъемной”».

Впрочем, еще одна задача, которая может быть поставлена перед российско-белорусской группировкой, — купирование потенциальных рисков со стороны Польши. Страны, которая среди всех членов НАТО оказалась наиболее вовлеченной в украинский кризис, и вполне может вынашивать планы по дестабилизации своего соседа.

Не случайно на прошедшем совещании Лукашенко также указал на растущую военную угрозу со стороны Варшавы, которая, по его словам, может перебросить свои войска к белорусской границе за «два-три часа», несмотря на то что сейчас они отведены от нее на расстояние «в сто километров».

Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, например, прямо считает, что Белоруссия де-факто фиксирует активизацию польских вооруженных сил и потому стремится заранее купировать потенциальные риски, призывая на помощь Россию.

«Разными провокациями их могут втянуть в конфликт с Украиной, а это может стать поводом для непосредственного вмешательства поляков. Такой сценарий вполне вероятен, но одной белорусской армии будет явно недостаточно. Поэтому, конечно, наши войска там сейчас нужны», — полагает Михаил Александров.

На данный момент общая численность белорусской армии составляет порядка 70 тысяч солдат, из которых 10 тысяч являются срочниками. На вооружении республики находится почти 600 танков и почти тысяча БМП, а также больше двух сотен боевых самолетов. При этом в Минобороне Белоруссии заверяют, что при необходимости могут привлечь еще до полумиллиона военнослужащих.

По словам Дмитрия Стефановича, в последние годы были предприняты попытки превратить белорусские вооруженные силы во что-то более серьезное. Поэтому можно полагать, что определенное количество боеспособных тактических групп у республики есть. «Тем более, что за последнее время в России и Белоруссии было создано несколько совместных учебно-боевых центров, а Москва передавала и передает белорусским вооруженным силам современную технику в интересах укрепления общей обороны Союзного государства", — резюмирует Дмитрий Стефанович.