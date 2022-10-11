Максимальная ставка по вкладам подросла впервые с августа

По итогам первой декады октября средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 6,67%. По сравнению с третьей декадой сентября она выросла на 0,13%, но не достигла уровня второй декады сентября (6,74%). Тем не менее, это первое повышение ставки со второй декады августа, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в октябре 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада октября — 6,67%», — сообщили в ЦБ.

Максимальная ставка снижалась с первой декады марта после резкого роста с 8,59% до 20,51% на фоне повышения Центробанком ключевой ставки с 9,5% до 20%. Только по итогам второй декады августа показатель символически вырос с 6,83% до 6,86%.

Для справки регулятор привел также действующие сейчас средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 5,9%; от 91 до 180 дней — 6,26%; от 181 дня до 1 года — 6,23%; на срок свыше 1 года — 6,87%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

