Минфин вновь отменил аукционы госдолга

Минфин РФ отказался от проведения аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), запланированных на 12 октября. Ранее аукционы были отменены 5 октября и 28 сентября. Как сообщается на сайте министерства, решение о отмене аукционов было принято из-за волатильности на финансовом рынке.

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«Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовом рынке информирует о непроведении 12 октября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении Минфина.

30 сентября ведомство сообщило о планах разместить ОФЗ в четвертом квартале на 150 млрд рублей. Аукционы были запланированы на каждую среду с 5 октября до 21 декабря.

В третьем квартале Минфину удалось разместить ОФЗ-ПД с датой погашения 23 июля 2031 года номинальной стоимостью 10 млрд рублей на торгах, прошедших 14 сентября. Следующие аукционы 21 сентября были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен, а от аукционов, запланированных на 28 сентября, Минфин отказался, объяснив это возросшей волатильностью на финансовых рынках.

