Минобороны сообщило о достижении всех целей нового массированного удара по Украине

На брифинге 11 октября Минобороны РФ сообщило о достижении всех целей нового массированного удара по Украине.

«Сегодня ВС РФ продолжили массированный удар по объектам военного управления и энергетики Украины, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», – заявили в Министерстве обороны России.

Между тем, за последние сутки российские комплексы ПВО сбили 7 украинских беспилотников, в том числе один ударный аппарат «Свитчблэйд-600», в районах населённых пунктов Благодатное, Кропивницкое, Никольское, Петровское (ДНР), Широкая Балка, Мыловое и Борозенское (Херсонская область).

Кроме того, ПВО РФ перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS и 6 противорадиолокационных ракет HARM в Херсонской области. В районе населённого пункта Марьянское (Днепропетровская область) ВКС РФ сбили вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ в течение дня пытались вести наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населённых пунктов Борозенское, Пятихатки, Брускинское, Ищенка (Херсонская область), а также Петровское (Николаевская область).

Активными действиями ВС РФ при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей.

На Купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населённых пунктов Крахмальное (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и 4 боевые бронированные машины.

На Краснолиманском направлении, ВСУ силами до 2-х ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец в направлениях населённых пунктов Райгородка и Нововодяное (ЛНР). Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены.

В результате уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражён огнём российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 4 пикапа.

В районе населённого пункта Предтечино (ДНР) уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американскими РСЗО HIMARS. Поимо этого, за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 66-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Новое ДНР, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах.

Как ранее писал «Эксперт», утром 11 октября в ряде областей и городов Украины, в том числе в Киевской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской и Львовской областях, а также ряде других регионов «незлежной» звучит воздушная тревога.

Telegram-каналы публикуют кадры предположительных ударов по Одесской области. Также пишут о взрывах в Ровно, Кривом Роге и Павлограде. Без электричества, связи и частично воды остались жители нескольких районов Львова и Приморский район Одессы.

