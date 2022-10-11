Мировые акции рухнули до минимума с 2020 года

Во вторник глобальный индекс акций MSCI World, упав на 1,5%, достиг отметки 549,19 пунктов. Это самый низкий его уровень с 30 октября 2020 года.

Акции в большинстве стран падали в связи с перспективой глобальной рецессии, поскольку центральные банки в большей части мира в борьбе с инфляцией быстро повышают процентные ставки. МВФ во вторник заявил, что над мировой экономикой нависли «грозовые тучи».

Его эксперты считают, что постоянная инфляция, замедление роста в Китае и стресс из-за ситуации вокруг Украины повысили риск серьезного спада до уровней, невиданных с начала пандемии. К этому добавились опасения рынка относительно предстоящего сезона отчетности, статистики по инфляции в США, обострения геополитической ситуации и COVID-19 в КНР.

Ближе к вечеру MSCI World немного отскочил и снижался на 1%. Общеевропейский индекс STOXX 600 терял 0,7%. Акции развивающихся рынков (индекс MSCI EM) снижались на 2,25%, ранее достигнув самого низкого уровня с апреля 2020 года.

