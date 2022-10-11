Начало недели на рынке зерна будет очень нервным

В понедельник 10 октября стоимость пшеницы на мировых рынках подскочила на 7%, до 9,49 доллара за бушель. Такая ценовая динамика сырья была связана с обострением геополитической ситуации — инвесторы закономерно решили, что перспективы экспорта пшеницы с Украины находятся под сомнением.

По данным Bloomberg, проблемы с поставками украинского урожая уже возникли, так как количество отбывающих судов, ожидающих проверки в Стамбуле, увеличивается.

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«Начало недели может быть очень нервным из-за перспектив роста напряженности в Черноморском бассейне», — приводит агентство оценку французской консалтинговой компании Agritel.

Впрочем, в российском Союзе экспортеров зерна не считают, что растущая динамика будет долгосрочной. Точнее, заявил РИА «Новости» председатель правления союза Эдуард Зернин, такая ценовая динамика на рынке зерна в долгосрочной перспективе пока под вопросом. По его словам, резкий рост фьючерсов на пшеницу — резонансный повод лишь для биржевых игроков.

«Биржевым рынком зерна заправляют хедж-фонды и спекулянты. Эти категории игроков используют любую возможность для раскачивания рынка — тем более, такие резонансные поводы, как события последних дней. Будут ли эти события иметь долгосрочный эффект для зернового рынка, мы узнаем в ближайшее время», - сказал Зернин.

Спокойствия на рынке зерна ждать не приходится

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов напоминает: на прошлой неделе цены на пшеницу снизились почти на 4,5%. Рынок зерна сейчас очень волатилен и подвержен влиянию новостей.

Сделка по вывозу зерна с Украины и предварительные данные о более высоком урожае во всем мире помогли котировкам снизиться. Но текущая неделя началась с массированного ракетного удара по инфраструктуре Украины; обострение конфликта сбило оптимизм трейдеров, и цены на пшеницу за день выросли почти на 7%, в моменте достигая 9,49 долл. за бушель. Россия и Украина поставляют почти треть объемов мирового рынка зерна, включая пшеницу, ячмень, кукурузу и подсолнечник. А почти весь экспорт идет через порты на Черном море.

Если же говорить о тенденциях в целом, то с 19 августа цены на пшеницу взяли курс на рост. Но еще до конца неизвестно, какой урожай будет в Австралии, Индии, Европе и США — сложные климатические условия этого года нанесли серьезный ущерб сельскохозяйственному сектору, говорит Оганезов.

«В России очень урожайный год, и мы готовы поставлять десятки миллионов тонн зерна, но санкции и геополитическая ситуация не позволяют этого сделать. Также в ноябре заканчивается действие зерновой сделки, и в нынешних реалиях ее могут не продлить. Такое развитие событий вызовет очередную волну роста цен на зерно», — считает эксперт.

Сегодня цены на пшеницу несколько снижаются, теряя около 1% и опускаясь до 9,28 долл. за бушель, констатирует Оганезов. Рынок немного успокаивается после вчерашних событий, трейдеры ожидают отчета по урожаю от министерства сельского хозяйства США в среду. Многие аналитики, однако, полагают, что агентство снизит прогноз по мировым запасам пшеницы и кукурузы, и это тоже может подтолкнуть цены вверх.

СВО, видимо, будет набирать активность, что тоже тревожит рынок пшеницы. Поэтому весьма вероятно, что цены продолжат рост, предполагает эксперт, и до конца недели можно будет увидеть пшеницу около 9,8 долл. за бушель. А с приближением ноября рост может ускориться.

Или с нами, или без зерна

После резкого обострения украинского конфликта на минувших выходных наблюдался скачок цен на рынке пшеницы, подтверждает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость фьючерсов на пшеницу в Чикаго (CME) вчера вырастала до 347,5 долл. за тонну, после чего наблюдается небольшая коррекция вниз.

Основной риск для рынка пшеницы заключается в том, что «зерновую сделку» могут не продлить после 22 ноября. Это весьма вероятно, полагает эксперт, так как часть сделки, касающаяся экспорта российского зерна и удобрений, по неоднократным замечаниям российской стороны, не соблюдалась, что отразилось в отставании темпов российского экспорта относительно прошлого сезона на 15-20%.

Всего с начала сделки 22 июля из украинских портов было вывезено около 4,6 млн тонн зерновых, из них пшеницы — 1,2 млн тонн. С учетом продвижения общего экспорта зерновых, можно сказать, что открытие портов позволило снизить общий уровень накопленных запасов сезона 2021/22. В то же время добавляется урожай текущего года, так как по состоянию на 6 октября украинские аграрии убрали 100% посевов пшеницы, собрав 19,2 млн тонн. Потенциальный экспорт пшеницы в сезоне 2022/23 оценивается в 10—12 млн тонн.

Таким образом, указывает эксперт, для нормального функционирования мирового рынка зерновых желательно продлить «зерновую сделку» на следующие 120 дней до 22 марта 2023 г. — чтобы вывезти экспортные остатки. Однако не совсем понятно, как в принципе развернутся посевная и уборочная кампании в 2023 г. на Украине. Озимые по состоянию на 3 октября были посеяны на 1,1 млн гектаров (27% от запланированных площадей). Риски продовольственной обеспеченности в сезоне 2022/23 для Украины однозначно вырастут, а мировой рынок может недополучить значительные объемы ввиду украинского недопроизводства.

В связи с этим, заключает Оксана Лукичева, дефицит на мировом рынке пшеницы в сезоне 2022/23 и 2023/24 может сохраниться и усилиться, а запасы продолжат снижаться, что будет удерживать рынок в напряжении, а цены на высоком уровне.