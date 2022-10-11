Назван необходимый объем инвестиций для восстановления «Азовстали»

Объем инвестиций в создание индустриального парка, промышленного технопарка, экопарка и транспортно-логистического центра на территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» оценивается в 53 млрд рублей, сообщил ТАСС глава государственного концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко.

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«Цифра, которую мы посчитали методом сравнения, — мы посмотрели по лучшим нашим площадкам средний объем инвестиций на гектар, исходя из лучших практик, стоимости квадратного метра промышленных зданий, — требуемый объем инвестиций — 53 млрд рублей. Это касается всей площадки, всех четырех объектов», — рассказал Шпиленко.

Ранее он сообщил, что правительство ДНР предварительно одобрило создание на территории «Азовстали» индустриального парка, промышленного технопарка, экопарка, на которые будут распространятся предусмотренные российским законодательством преференции, а также транспортно-логистического центра. Их обустройство планируется завершить в течение трех лет.