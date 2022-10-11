Пекин решил заработать на ненависти Европы к российскому газу

Китайские компании, подписавшие долгосрочные контракты на поставки американского сжиженного газа (СПГ), зарабатывают большие деньги, продавая европейцам его излишки, образовавшиеся из-за слабого спроса. Как сообщает Wall Street Journal, за первые восемь месяцев 2022 года в Китай пришли всего лишь 19 газовозов с американским СПГ, что в 7 (!) раз меньше статистики за тот же период прошлого года. Тогда китайцы приняли 133 корабля с газом из Америки и, кстати, стали главным импортером сжиженного газа на планете. В текущем году из-за вспышек ковида и спада в экономической активности, вызванного локдаунами и ограничениями, в Поднебесной образовались излишки газа, которые китайские компании распродают с большой выгодой Европе, Японии и Южной Корее.
Китайцы пользуются энергетическим кризисом в Европе и упрямством европейцев, которые готовы идти на все, лишь бы не покупать «ненавистный», но дешевый российский газ. Несмотря на снижение спроса в январе-сентябре они импортировали, как показывают отгрузочные данные, на 30% больше российского газа. Причем, по цене намного ниже европейской. Впрочем, несмотря на снижение деловой активности помочь европейцам без проблем пережить предстоящую зиму Пекин не может. В том числе и потому что европейцы по обыкновению сделали ставку на США и их сжиженный газ.
Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон гордятся тем, что сумели наполнить газом хранилища с опережением графика, но предпочитают не говорить, что заплатили за это на порядок больше, чем в прошлом году. Наполненные хранилища, кстати, позволяют хотя бы немного контролировать цены на «голубое топливо». Цены, к примеру, отреагировали на новость о том, что немецкие хранилища наполняются газом с опережением графика резким снижением. За один день базовые голландские фьючерсы подешевели сразу на 21%. Правда, неделей ранее они же выросли в цене на 40%.
Обвал фьючерсов на прошлой неделе вызвали слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека, отвечающего и за энергетику, заявившего, что подземные хранилища быстро наполняются газом и что октябрьская цель – наполнить их на 85%, не только выполнена, но и перевыполнена.
По данным Reuters, газовые хранилища Евросоюза уже наполнены на 88,4%. Цены на газ в этом году очень сильно напоминают русские горки с их резкими взлетами и не менее резкими падениями. Последнее падение позволило европейцам немного перевести дух после недавнего мощного ралли на газовом рынке, хотя облегчение это, конечно, относительное. Хотя бы потому что фьючерсы даже сейчас стоят почти в шесть раз дороже прошлогодних.
Европа сейчас находится на грани рецессии. В ряде европейских стран инфляция бьет многолетние рекорды. Для борьбы с невзгодами европейские правительства создали специальный фонд поддержки в размере 280 млрд евро.
И все же мнения о том, что европейцев ждет в ближайшем будущем, в течение, скажем, ближайших 5-6 месяцев, разделились. Большинство специалистов прогнозируют очень тяжелую зиму с нормированием газа и электроэнергии, продолжением падения производства и резким ростом напряженности в обществе. Однако имеются и оптимисты, которые считают, что не все так плохо. К ним, например, относятся экономисты американского банка Goldman Sachs. Они рассказали Barrons, что европейцы, сумевшие ударными темпами и не считаясь с расходами наполнить газовые хранилища до прихода зимы, избежали худшего сценария. Они же прогнозируют снижение цен на газ в Европе в ближайшие полгода на 50%.