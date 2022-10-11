Пекин решил заработать на ненависти Европы к российскому газу

Китайские компании, подписавшие долгосрочные контракты на поставки американского сжиженного газа (СПГ), зарабатывают большие деньги, продавая европейцам его излишки, образовавшиеся из-за слабого спроса. Как сообщает Wall Street Journal, за первые восемь месяцев 2022 года в Китай пришли всего лишь 19 газовозов с американским СПГ, что в 7 (!) раз меньше статистики за тот же период прошлого года. Тогда китайцы приняли 133 корабля с газом из Америки и, кстати, стали главным импортером сжиженного газа на планете. В текущем году из-за вспышек ковида и спада в экономической активности, вызванного локдаунами и ограничениями, в Поднебесной образовались излишки газа, которые китайские компании распродают с большой выгодой Европе, Японии и Южной Корее.

Китайцы пользуются энергетическим кризисом в Европе и упрямством европейцев, которые готовы идти на все, лишь бы не покупать «ненавистный», но дешевый российский газ. Несмотря на снижение спроса в январе-сентябре они импортировали, как показывают отгрузочные данные, на 30% больше российского газа. Причем, по цене намного ниже европейской. Впрочем, несмотря на снижение деловой активности помочь европейцам без проблем пережить предстоящую зиму Пекин не может. В том числе и потому что европейцы по обыкновению сделали ставку на США и их сжиженный газ.