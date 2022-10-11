Продажи алкоголя растут, но пить россияне больше не стали

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ПАО «Белуга Групп» за первую половину 2022 года. Согласно финансовой отчетности группы компаний, за этот период она увеличила свою выручку на 37% до 42 млрд рублей, рост EBIDA — 94% (до 7,1 млрд), рост прибыли — 97%. Зафиксирован рост продаж сразу трех «белужьих» брендов: виски Fox & Dogs — на 38%, джина Green Baboon — на 225%, рома Devil’s Island — на 400%.

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При такой конъюнктуре компания, считавшаяся до начала санкционного давления одним из главных российских импортеров алкоголя, сохранила и свою дивидендную политику. Совет директоров рекомендовал направить акционерам на выплату 150 рублей на акцию.

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Стоит отметить, что «Белуга» не является в моменте исключением из правила. Значительная часть предприятий отечественного алкогольного сектора чувствует себя уверенно. Хорошие показатели, к примеру, и у Ladoga: продажи джина Barrister за девять месяцев увеличились на 60%.

Всего с января по сентябрь 2022 года в России значительно выросло производство рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки. По последним данным, рост составил 64,2% гол к году — до 5,12 млн декалитров. Активно расширяются и другие компании. Так, например, в комментарии «Эксперту» генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Владимир Масловский рассказал, что компания продолжает свое развитие в сегменте крепкого алкоголя

«В 2020 году был выпущен коньяк “1870 Абрау-Дюрсо” — наш первый продукт в линейке крепкого алкоголя, чуть позднее создали уникальную горькую настойку “7 овощей”. Одним из основных драйверов для расширения нашего портфеля в категории высокоградусных напитков стал ежегодно фиксируемый рост объемов продаж в этом сегменте. Начав разработку еще в 2021 году, в апреле этого года мы представали рынку новинку от «Абрау-Дюрсо» — джин “7 трав”, созданный из местных растений и традиционных для категории ингредиентов — ботаникалов, собранных на богатой природной территории Краснодарского края. Этот продукт мы реализуем как через розничные сети, так и через канал HoReCa, и отмечаем на него рекордный спрос. За первые полгода реализации мы перевыполнили план продаж джина в пять раз, соответственно значительно увеличили планы по производству этого напитка», — заметил он, добавив, что при этом стоимость продукции не изменилась, и на данный момент планов по ее повышению нет.

Причины роста спроса на российский алкоголь находятся на поверхности. Импортозамещение ушедших иностранных брендов в данной области идет полным ходом. Тем более, что цены на российскую продукцию если и поднялись, то незначительно, что стимулирует к переходу на нее, например, рестораторов.

Главный вопрос — продолжится ли тренд на столь активное развитие российских алкогольных компаний. Российский экономист, глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец считает, что рост продаж отечественных алкогольных напитков может продолжаться до того момента, пока эмбарго со стороны западных стран не будет снято, чего в долгосрочной перспективе исключать нельзя.

«Потому что так просто отдать рынок на сотни миллионов долларов российским компаниям, в общем, странно. История, связанная с параллельным импортом, также могла мешать, но вроде решили, что под него алкоголь не попадает, так как в России есть компании, которые могут удовлетворить внутренний спрос. Тем не менее, если говорить о стремлении населения к приобретению алкоголя, то на самом деле сегодня, особенно в части дорогого алкоголя, спрос ниже, чем в прошлом году. В значительной степени это связано с тем, что платежеспособность его сократилась», — добавил он.

Соответственно, можно сделать вывод, что потребительские предпочтения тех россиян, которые раньше ориентировались на премиальную продукцию алкогольного сектора, переместились в средний и нижний ценовые сегменты, а общее падение спроса для отечественного производителя прошло практически незамеченным в силу исчезновения иностранных конкурентов. При этом Алексей Зубец отметил крайне интересную динамику, которую удалось зафиксировать в исследовании, проведенном Институтом.

«В кризис растет спрос на самодельный алкоголь, народ в такие моменты больше интересуется самогоном и самогонными аппаратами, особенно в депрессивных регионах, где люди экономят на легальном алкоголе. Но сегодня, как наше исследование показывает, мы не видим такого спроса. То есть, с одной стороны, спрос на легальный алкоголь сокращается, но спрос на самогон не растет. На треть упали продажи самогонных аппаратов. Думаю, что это связано также с потребительской активностью. Однако такой случай зафиксирован впервые», — заключил эксперт.