Продажи автомобилей на новых источниках энергии в Китае выросли в два раза

В сентябре 2022-го розничные продажи легковых автомобилей в КНР поднялись на 21,5% в годовом выражении.

Об этом свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA), передает «Интерфакс».

В общей сложности за прошлый месяц в КНР было реализовано 1,92 млн легковых машин. К августу продажи выросли на 2,8%, что стало самыми низкими темпами для этого периода за целых два десятка лет.

При этом отмечается, что продажи автомобилей на новых источниках энергии в сентябре подскочили почти в два раза в годовом отношении, до 664 тыс. В частности, Tesla в прошлом месяце продала более 83,1 тыс. произведенных в КНР автомобилей, установив новый рекорд месячных продаж. По сравнению с августовским показателем данные по сентябрю выросли на 8%.

Производство на китайских автозаводах в первый месяц осени выросло на 37% в годовом исчислении, составив 2,36 млн.

Предполагается, что завод Tesla в Шанхае после выхода на требуемую мощность будет выпускать 22 тыс. электромобилей в неделю, то есть свыше миллиона машин в год. В настоящее время предприятие является крупнейшим заводом компании по объему производства и главным экспортным центром Tesla. Также автопроизводитель планирует построить вторую фабрику в Китае.